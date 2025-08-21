2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が追加情報を発表した。

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』

豪華出演者8弾発表

メインモデルとして、2019年に乃木坂46を卒業後、ミュージカル「ボニー＆クライド」や、現在配信中の人気ショートドラマ「プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち」などに出演し、女優として多方面で活躍する桜井玲香の出演が決定した。

さらに、2020年に開催された「ヤングジャンプ『制コレ20』」でグランプリを受賞し、2021年には短編映画「花咲く頃に、僕らは」で映画初出演にして主演を務めたモデル・女優の月野有菜も出演。2025年3月には大学を卒業し、今後さらなる飛躍が期待されている。

TGC初出演となる豪華ゲスト陣の参加が決定した。

東京2020オリンピック閉会式でのソロパフォーマンスや、著名アーティストのミュージックビデオ振付を手がけるなど、表現者として多彩な才能を発揮してきたアオイヤマダは、Netflixドラマ「First Love 初恋」への出演を通じて俳優としても活躍の場を広げている。

また、2023年に実施された「メンズノンノモデルオーディション2024」で準グランプリを受賞し、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルとして活動する石川愛大は、映画「パリピ孔明 THE MOVIE」や現在放送中のドラマ「恋愛禁止」などにも出演し、俳優として着実に実力を高めている。

同じく「MEN’S NON-NO」の専属モデルを務める豊田裕大は、NHK大河ドラマ「光る君へ」やドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」など、数々の話題作に出演しており、今後のさらなる活躍が期待されている。

加えて、「カリスマンザイ」と称される漫才スタイルで注目を集めるお笑いトリオ「リンダカラー∞」のメンバー・りなぴっぴも、TGCに初出演する。

さらに、TGC NEXT ARTISTには、Hi-Fi Un!cornの出演が決定した。グループは、2023年3月にTBS、韓国SBSグループ、FNC ENTERTAINMENTが共同で開催した日韓合同サバイバルオーディション番組「THE IDOL BAND: BOY’S BATTLE」にて優勝を果たし、同年6月26日にデジタルシングル「Over the Rainbow」で日韓同時デビューを飾った。

その後、2025年4月にシングル「Beat it Beat it」でメジャーデビュー。2025年8月20日には、メジャーセカンドシングル「Teenage Blue」をリリースし、現在も精力的に活動を続けている。さらに、9月からは同シングルを引っ提げ、東京・大阪・ソウル・高雄の4都市を巡る2度目のアジアツアーを開催予定となっている。

メインアーティスト第4弾！5人組ガールグループILLITが初出演！コメントも到着

2023年に開催されたサバイバル番組「R U Next?（アーユーネクスト？）」から誕生し、2024年3月にデビューした5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）のTGC初出演が決定した。

デビュー曲「Magnetic」は、キャッチーで覚えやすいメロディが注目を集め、TikTokの人気楽曲年間チャート「Music Year on TikTok 2024」の「Top 10 Song」部門で韓国4位、日本3位にランクイン。その勢いはとどまらず、2024年6月にはBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数が1億回を突破し、同チャート史上3位タイの速さでの達成となった。

さらに、2025年5月には、SpotifyにおいてK-POPグループのデビュー曲として最速でストリーミング6億回再生を突破。続く2025年2月には、日本オリジナル楽曲として発表した「Almond Chocolate」がApple Music「週間ソング・ランキング」にて、K-POPグループとしては史上初となる日本オリジナル楽曲での最高順位を記録した。

現在は初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」を開催中であり、2025年9月1日にはJapan 1st Single「時よ止まれ」での日本デビューを控えている。

TGC初出演に際し、グループからのコメントも寄せられている。

＜ILLITコメント＞

Japan 1st Singleリリース直後にTGCというとても大きなイベントに出演する機会をいただけて、本当に嬉しくて光栄です！ILLITの音楽を通して皆さんに良いエネルギーを与えられるよう、私たちならではの魅力を込めた最高のステージをお届けできたらと思います。ぜひ一緒に楽しみましょう！

ジャンポール・ゴルチエ『ファッションフリークショー』SPステージが開催

2023年の日本初演で大きな反響を呼んだ、ジャンポール・ゴルチエの半生を描いたエンタテインメント作品「ファッションフリークショー」が、2025年9月に再び日本に上陸する。それを記念し、「ジャンポール・ゴルチエ『ファッションフリークショー』スペシャルステージ」の実施が決定した。

本作は、世界的ファッションデザイナーであるジャンポール・ゴルチエが幼少期からトップデザイナーへと駆け上がる激動の半生と、その創造の軌跡を、音楽・ダンス・ファッションを融合させた舞台芸術として描いた唯一無二のエンタテインメントである。2018年にパリで初演された本作は、演劇評論家やメディア誌から高く評価され、多くの演劇賞にノミネートされた。以降、2022年のロンドン上演を経て、2023年に日本初演を果たし、ドイツ、ポルトガル、イタリア・ミラノ、スペイン、オーストラリアなど、世界各国で熱狂的な反響を巻き起こしてきた。

本公演を応援するアンバサダーには、増田貴久、森星、萬田久子の3名が就任。それぞれの視点から「ファッションフリークショー」の魅力を多角的に発信している。

世界的な評価を受ける「ファッションフリークショー」と、TGCがタッグを組む今回のスペシャルステージは、ここでしか体験できない唯一無二の演出となる予定だ。多くの期待が寄せられている。

「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」が開催

「大阪・関西万博PRブロンズパートナー」として、TGCは2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博の認知拡大、機運醸成、来場意欲の喚起に継続的に取り組んできた。2023年3月開催の「マイナビ TGC 2023 S/S」からスタートした「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」は、TGC地方開催を含むすべてのTGCで展開され、毎回豪華なスペシャルゲストが登場する注目ステージとして定着してきた。

そして今回、大阪・関西万博の閉幕まで残り1ヶ月半を迎えるタイミングで、同ステージもいよいよフィナーレを迎える。TGCならではの特別なコラボレーションとともに、豪華スペシャルゲストの登場が予定されており、注目が集まっている。

また、TGC最多出演キャラクターでもある大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」も登場し、会場をともに盛り上げる予定となっている。さらに、ミャクミャクが会場内に出現する演出も予定されており、来場者と直接触れ合える機会も用意される。

ミャクミャクは、来場者と“友達”になることを楽しみにしており、記念撮影のチャンスにも期待が寄せられる。

SNS企画！TGC公式カメラで密着してほしい出演者を大募集

TGC公式SNSでは、新たなリクエスト企画「#TGC推しカメラ」がスタートした。

本企画では、TGCがファンの“推し”に密着し、ステージでの特別カットや舞台裏でのオフショットなど、ここでしか見られない限定映像をSNS上で届ける。出演者名と「カメラに捉えてほしい瞬間」を投稿することで、ファンのリクエストが実現する可能性もある。

受付期間は8月30日（土）まで。詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00（予定）

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席（追加販売）：完売御礼

ゴールド席：完売御礼

A席：一般：10,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

B席：一般：7,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第1弾】【先行販売第2弾】終了

【一般販売】2025年07月12日（土）10:00 〜

※一般販売は、「ticket board」および「dポイントクラブ会員」の2つの受付窓口にて実施いたします。

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME） 他 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、石川愛大、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、綱啓永、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、りなぴっぴ（リンダカラー∞）他 ※50音順

●アーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順

●TGC NEXT ARTIST

Hi-Fi Un!corn 他 ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2025 A/W』公式サイト