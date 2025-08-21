USJ、真夜中の狂宴再び！「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」チケット即完売イベが再び開催
【女子旅プレス＝2025/08/21】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、昨年初開催時にチケットが即完売となった人気イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」を、2025年10月31日（金）に開催することが決定した。
【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「ゾンビ・デ・ダンス」と初コラボ
2024年パーク史上初めて開催され、今までにない新しいスタイルで多くの反響を呼び、チケット販売開始と同時に即完売した一夜限りのハロウィーン・イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」。今年は凶暴さがさらなる進化を遂げて帰ってくる。
このイベントは22:00〜翌5:00まで夜通し開催するもので、18歳未満の参加は不可。参加にはオールナイト入場用のパスが必要だ。ハロウィーンの深夜のパーク全体が非日常の空間へと変貌し、ゲストを極限の没入体験へと誘う。昨年よりも“超狂暴化”した大量のゾンビがパーク中のストリートを徘徊し、絶叫の渦を巻き起こす「ストリート・ゾンビ」は目玉の一つだ。
また、毎年好評を博している「ゾンビ・デ・ダンス」が、今年はKing Gnuとのコラボレーションによるオリジナル新曲『SO BAD』で完全に一新され、新たな熱狂を生み出す。さらに、パークの人気アトラクションも夜通し体験できる、まさにハロウィーンの夜にふさわしいスペシャルなイベントとなる。
この夜限定の特別企画として、ウォーターワールドでのスペシャルショーも開催が決定。参加者には、凶暴な「ストリート・ゾンビ」デザインの限定缶バッジがプレゼントされる。この夜しか手に入らないレアなアイテムを身につけ、一夜限りの特別な体験を全身で楽しめる。なおチケット抽選申込は8月31日（日）12:00に開始となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
〈イベント概要〉
開催日：2025年10月31日（金）
開催時刻：22:00 〜 翌5:00
※開催日時は変更する場合がある
〈チケット概要〉
券種名称：「スーパー・ニンテンドー・ワールドTM」エリア入場確約券付ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス
販売価格：17,000円
入場開始時間：15:00 〜
抽選申込時期：2025年8月31日（日）12:00 〜 9月8日（月）23:59
一般販売開始時期：2025年9月19日（金）10:00 〜10月19日（日）23:59
券種名称：ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス
販売価格：14,000円
入場開始時間：15:00 〜
抽選申込時期：2025年8月31日（日）12:00 〜 9月8日（月）23:59
一般販売開始時期：2025年9月19日（金）10:00 〜 10月19日（日）23:59
