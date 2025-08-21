¥¨¥é¥Ë¡¢¥Ð¥Ð¥½¥êÁÈ¤¬V2¡¡Á´ÊÆ¥Æ¥Ë¥¹º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï20Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥é¡¦¥¨¥é¥Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ð¥½¥êÁÈ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾Þ¶â100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4700Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡4¥²¡¼¥àÀè¼è¤Î½à·è¾¡¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥óÁÈ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò4¡½2¡¢4¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥ë¡¼¥É¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡ËÁÈÁê¼ê¤Ë6¡½3¡¢5¡½7¤«¤é¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò10¡½6¤ÇÀ©¤·¤¿¡£