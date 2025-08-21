Perfumeかしゆか、シャンプー＆トリートメント公開に反響殺到「有益情報すぎる」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/08/21】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが20日、自身のInstagramストーリーズを更新。使用しているヘアケアアイテムを公開し、話題となっている。
【写真】かしゆかのサラツヤ髪 愛用アイテム公開
同日、FM大阪のラジオ「intense！」（月〜水曜16時〜）にゲスト出演していたかしゆか。番組放送後には「始まる前に中島静香さんとシャンプーの話しててギリだったから後でお伝えしますね！って言ったまま言いそびれちゃった」とパーソナリティの中島静香とシャンプーについてトークしていたものの、商品について伝えそびれていたことを明かした。
そして、投稿では「お仕事の日はハホニコのディスデモカ、ラメイプロトメント」「アウトバストリートメントは今はINNERSENSE SWEET SPIRIT LEAVE IN CONDITIONETを使ってます！届けー」と実際に使用しているシャンプー、トリートメント、アウトバストリートメント（洗い流さないトリートメント）を披露した。
これまで、黒髪ロングでサラサラのストレートヘアがトレードマークで注目が集まっていたかしゆか。気になる人も多かったであろうヘアケアアイテムを公開し、SNS上では「有益情報すぎる」「真似したい」「かしゆかのサラ髪憧れる…！」「公開してくれてありがとう」「お仕事の日と普段用使い分けているのかな？」「ほかにも何使っているか気になる…！」と多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】かしゆかのサラツヤ髪 愛用アイテム公開
◆かしゆか、シャンプー公開が話題
同日、FM大阪のラジオ「intense！」（月〜水曜16時〜）にゲスト出演していたかしゆか。番組放送後には「始まる前に中島静香さんとシャンプーの話しててギリだったから後でお伝えしますね！って言ったまま言いそびれちゃった」とパーソナリティの中島静香とシャンプーについてトークしていたものの、商品について伝えそびれていたことを明かした。
これまで、黒髪ロングでサラサラのストレートヘアがトレードマークで注目が集まっていたかしゆか。気になる人も多かったであろうヘアケアアイテムを公開し、SNS上では「有益情報すぎる」「真似したい」「かしゆかのサラ髪憧れる…！」「公開してくれてありがとう」「お仕事の日と普段用使い分けているのかな？」「ほかにも何使っているか気になる…！」と多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】