◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)

真夏の神宮6連戦。1戦目に大量15失点を喫していたヤクルトは20日、村上宗隆選手と山田哲人選手のアベック弾などで巨人にリベンジ成功。カード勝ち越しの可能性をつなげました。

試合後に取材に応じた高津臣吾監督は、記者の前で開口一番「今日は寝られるなぁ」と一言。記者を笑わせると、今度は一転、真面目な口調で「ゲーム展開も含めて、精神的にみんなが少し重いものを持って挑んだ試合。アビラがあそこまでよく投げたと思うし、今日勝ったことは非常に大きいんじゃないですかね。ムネの一発でなんとなくいける雰囲気になったし、そのあとの哲人の一発も大きかったですね」と試合を振り返りました。

21日の試合では、球界最年長の石川雅規投手が先発登板。今季は2勝3敗、防御率6.75と苦しんでいて、いまだ神宮球場での白星はありません。

そんな石川投手に対し、高津監督は「勝って気持ちよくマウンドに立たせてあげたいというのがあった」と親心を見せます。「本人はそれどころじゃないかもしれないですけど、期待している人もたくさんいるでしょうし、たくさんお客さんも入るでしょうし。相手ピッチャー（田中将大投手）も含めてすごく楽しみなゲームだと思います」と思いやりました。

石川投手は勝てば現役選手最多の189勝目。神宮球場のファンに勝利を届けるべく、マウンドに上がります。