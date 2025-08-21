俳優のトリンドル玲奈さんが紀文食品「The SURIMI」新商品発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 トリンドル玲奈 】 カニカマの魅力について語る 「タンパク質が豊富で、低脂肪のイメージがあったりするので」



トリンドルさんは普段からカニカマをよく食べているそうで、”結構そのまま食べちゃったりとかもしますし、私は魚介類がもともと好きなので、より手軽に食べられたりだとか、身体にも良いかなと”カニカマの魅力を語りました。





食べるようになったきっかけを聞かれると、”お仕事柄、食べ物や健康を意識しながら、でも美味しいものを食べたいときって結構あるんですけど、そういう面でもタンパク質が豊富で、低脂肪のイメージがあったりするので、手に入りやすいし。”と話しました。





ヨーロッパではスーパーにコーナーがあるくらい人気という話では、”私の住んでたオーストリアとかでは海がなかったりするので、魚介を食べる習慣が日本よりも全然少ないなって印象がある。そういう意味では保存も利くし、手軽に食べれていいのかなって”と納得した様子。





フランスでは、アレンジ料理として、キッシュやパスタ、サンドイッチに使われると聞くと、トリンドルさんは”美味しそう！冷たい料理に使うイメージがあったので、調理して食べられてるんですね。”と頷いていました。



【担当：芸能情報ステーション】