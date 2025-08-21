IVE¡¢ºÝÎ©¤Ä¸ÄÀ¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë±é½Ð¡ÄÄ©È¯Åª¤Ê¡È¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡ÉÉ÷¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«
IVE¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤òÁ´¤Æ¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¡¢ÀÞ¤êÄá¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÂç±ê¾å
8·î20Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏIVE¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢8·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇIVE¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡ÖKillin'Cute¡×¡ÖI'm lovely TROUBLE¡×¡ÖPRETTY RUDE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
ÃÄÂÎ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÄ©È¯Åª¤Ê¡È¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈIVEÆÃÍ¤Î¼«¿®¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¡£¡ÈÈþ¤·¤¤¤±¤ì¤É´í¸±¡É¤Ê¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿¿¿ñ¤ò¼¨¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
IVE¤Ï¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤Ë¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½àÈ÷¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ØIVE SECRET¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÈSecret¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²»¸»¤Î°ìÉô¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
IVE¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE EMPATHY¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØREBEL HEART¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØATTITUDE¡Ù¤Ç³Æ¼ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Ìó7¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªIVE¤Ï¡¢8·î25Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þIVE¤È¤Ï¡©
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥æ¥¸¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ë¡¢¥ê¥º¡¢¥¤¥½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÁ´°÷¥»¥ó¥¿¡¼µé¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØELEVEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ²»³Ú»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE DIVE¡Ù¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇK-POPÂè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡ØELEVEN -Japanese ver.-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£