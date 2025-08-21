Image: King's College London

日々の歯磨きで使う歯磨き粉。とある研究が、その歯磨き粉の材料として注目しているのは…髪の毛!?

口の中に髪の毛が1本でも入っていると、それだけで不快感MAXですけど。ソッコー取り除きたくなりますけど。まさかその髪の毛で歯磨き粉を作ろうなんて…。

注目はタンパク質「ケラチン」

歯磨き粉の材料として新たに注目されているのは、髪の毛そのものではなく、髪の毛や肌、ウールなどに含まれるタンパク質「ケラチン」。研究を行なったキングス・カレッジ・ロンドンのチームが、ケラチンが唾液と結びつくと、エナメルのような歯の保護コーティングとなることを発見しました。

歯のエナメル質は年齢と共に摩耗していき、年をとると歯が染みるなんてことが増えるわけです。このエナメル質、1度失われると再生されません。

私たちができることは、日々エナメル質が減らないよう気を付けることくらいで、その1つがフッ素入りの歯磨き粉です。

フッ素はエナメル質を摩耗から保護しますが、ケラチンはエナメル質のような構造、機能、色を持つコーティングを作り出します。このコーティングがカルシウムとリン酸イオンを引き寄せ、さらに層を強化。エナメル質の再生ではないものの、エナメル質のようなコーティングができれば、エナメル質摩耗によって起きる症状の対策になります。

キングス・カレッジ・ロンドンの大学院生で、論文の第一執筆者でもあるSara Gamea氏は、ケラチンが髪の毛や肌という生物的廃棄物から採れることで、自然かつサステナブルなところにも材料としてメリットがあると指摘しています。

ちなみに、研究で使用されたのは髪の毛から採ったケラチンではなく、ウールから採ったケラチンだそうです。

研究論文はAdvanced Healthcare Materialsにて公開されています。

クリニカ アドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 30本入×3個 1,161円 Amazonで見る PR PR

Source: King’s College London