プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」に所属するストリーマーのrionさんが2025年8月20日、劇的に変化した体型のビフォーアフターをXで披露した。SNSでは、「この差すごいです！」「すごすぎます...」などの声が寄せられている。

「マジで頑張ったから見てほしい」

rionさんは、Crazy RaccoonのSTREAMER部門に所属。ゲーム配信を中心に活動しており、「Twitch」には約29万人のフォロワーがいる。同チームのプロフィールの「好きなもの」では「筋トレ」と書かれている。

8月20日のX投稿では、「マジで頑張ったから見てほしい」とコメントしながら、2枚の写真を披露。1枚目では、ぽっちゃりしたお腹が写っている。だが2枚目では、腹筋を鍛え上げた上半身の自撮りショットを披露した。

この投稿は、21日時点で15万件以上の「いいね！」を集めるなど大きな注目を集め、ファンからは驚きの声が寄せられた。「めっちゃ腹筋割れてる」「変わりすぎだよ」「ホンマにかっこいい」「イケメンすぎ」「ダイエット頑張りましたね」などの声が上がっている。