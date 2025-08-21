Instagramに投稿されたのは、お母さんに叱られたワンコの姿です。実はワンコは本気で反省しているわけではないようですが、ポーズは完璧で…？

投稿は記事執筆時点で67万6000回再生を突破し、「お顔を隠してるｗ」「小さな子どもみたい」「怒れないｗ」といった声が寄せられています。

【動画：甘噛みを何度もした犬→お母さんが叱った結果…思わず許してしまう『猛反省する光景』】

ワンコが叱られて猛反省！

この日、イタリアングレーハウンドの「クッカ」ちゃんは、お姉ちゃんのことを甘噛みしすぎてお母さんに怒られてしまいました。

お説教中にクッカちゃんがしょんぼりしはじめたので、お姉ちゃんは抱っこしながら背中を優しく撫でて慰めてあげたそうです。

するとクッカちゃんはお姉ちゃんの腕にお顔をうずめて、「ごめんなさい…」と猛反省したとか。

実は反省していない…？

しっかり反省の意を示してくれるなんて、とてもお利口さんです。しかしクッカちゃんが悪さをするたびにお説教をしてきたお母さんは、クッカちゃんが本気で反省しているわけではなく、反省ポーズをとってごまかそうとしているだけだと気づいていました。

そこで「クッちゃーん」と低めの声でお名前を呼んで、まだ怒っていることをアピールしてみることに。するとクッカちゃんは、サッとお手々でお顔を隠したそう。どうやらお説教が終わるまで、隠れてやり過ごそうとしているようです。

隠れてやり過ごす姿が可愛い

お姉ちゃんが抱っこし直すと、クッカちゃんの気まずそうなお顔が露わに。

すると今度はクロスさせた自分の腕にお顔をうずめて「もう反省してるから許して」とアピールし、そのまま「お母さん怖すぎ…助けて～」とばかりにお姉ちゃんの腕に頭を押しつけるクッカちゃん。

その後もクッカちゃんはずっとお顔を隠し続け、お母さんが「隠れてもダメだよ」と言っても、決してお顔を上げようとしなかったとのこと。その可愛すぎる姿を見ると、結局いつも許してしまうお母さんなのでした。

この投稿には「可愛い反省の仕方」「演技派ですね」「『反省してるふり』だと分かっていても許してしまいますよね」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kukka_chako」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。