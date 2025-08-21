KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」の期間限定トッピングとして、「𠮷野家デジタルギフト」とデータがセットになったトッピング2種を提供する。提供期間は8月21日10時～9月18日9時30分まで。

価格は「𠮷野家デジタルギフト 500円分」と「データ追加0.3GB（24時間）」（60円相当）がセットで500円、「𠮷野家デジタルギフト 1000円分」と「データ追加1GB（30日間）」（600円相当）がセットで1450円。

デジタルギフトは全国の𠮷野家プリカ取り扱い店舗（そば処𠮷野家は対象外）で利用可能。𠮷野家プリカの取り扱い店舗は𠮷野家ホームページにて確認できる。

デジタルギフトの受取期限は9月30日で、有効期限は受け取ってから6カ月。

なお、「𠮷野家デジタルギフト 1000円分」「データ追加1GB（30日間）」セットの購入は1人1回限りとなる。

トッピング名 料金 提供期間 𠮷野家デジタルギフト500円分＋0.3GB（24時間） 500円 8月21日10時～9月18日9時30分 𠮷野家デジタルギフト1000円分＋1GB（30日間） 1450円