「洗い物したいから水を溜めてたのに…いっつも勝手に入ってる。出たら“整った”ような顔しておる」



【動画】これは叱れない…（笑）「冷やし犬始めました」 水風呂でウットリ

猛暑が続くなか、涼を求めるのは人間だけではないようです。Xユーザー・ZAMUNDAさん（@ZAMUNDA1129）が投稿したのは、愛犬「ひらめ」くん（5歳・男の子）が容器に溜めた水にすっぽり入り込んで涼む姿。作業用に水を用意していた飼い主さんの気持ちをよそに、堂々と“納涼タイム”を満喫する様子が注目を集めました。



写真には、目を細めてじっと水に浸かるひらめくんの姿が。あまりにも気持ちよさそうで「これは叱れない」と思わせる表情です。この投稿は5.5万件を超える“いいね”を集める話題に。当時の状況について飼い主さんにお話を伺いました。



まるで温泉気分？ 癒やしの水風呂タイム

ーー撮影時、どのような状況だったのでしょうか。



「投稿直前に撮影しました。牧場の牛たちの哺乳瓶を消毒洗浄するために容器に水を張っていたのですが、気づいたらこのありさまで（笑）。4年前の夏から突然入るようになったんです。このとき私は、ひらめが洗い場に向かうのを少し離れたところから見ていました。いつも水を溜めはじめて、私がその場を離れた隙によいしょよいしょとまたいで入るんですよ」



ーーこの光景を見たとき、どのように思いましたか。



「最初はスタッフの誰かが入れてあげたのだろうと思ったんです。ところが、誰もいないときでも自分で入るんですよ。あまりにかわいらしくて、とても叱る気にはなれません（笑）」



ーーそのあと、どうなりましたか。



「30分ほど水に浸かって涼んだあと、風通しのいい日陰で身体を乾かしながらうとうとしていました。その後はエアコンの効いた休憩室でぐっすり眠っていましたね」



ーーひらめくんは、どんな性格の子ですか。



「とてもおっとりしています。どんくさいくらいで、溝から上がれなかったり、隠したおもちゃの在処をすぐ忘れたり。でも雷の時はガタガタ震えながら俊敏に動くんです。そんな姿も含めて憎めない存在ですね。実は一緒に迎えた兄弟犬の『かれい』が昨年末に急逝してしまい、それ以来ひらめは少し元気をなくしています。だからこそ、かれいの分まで長生きして、私たちの善き隣人としてそばにいてくれたらと思っています」



ひらめくんの“ととのう”姿に、SNSでは多くのほっこりする声が寄せられました。



「冷やしイーヌ」

「これは仕方ない」

「冷やし犬始めました」

「良い表情してますね」

「気持ちよさそうですね〜」

「これは怒れないなぁ。かわいすぎる」

「専用プールだと仰っているような…」

「なんともかわいい。一番気持ちいい場所を知ってますね！」

「『だって暑いんだもん』って言ってそうな顔してますね」

「うちの犬もスイカ冷やしてたらスイカと一緒にタライに入ってたw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）