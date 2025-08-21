2018年にアイドルグループ「関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）」を脱退した、歌手の渋谷すばるさん（43）が21日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。長髪となり、雰囲気が変わった渋谷さんの最新ショットがネット上で話題となっている。



【写真】雰囲気が激変した渋谷すばるさん

渋谷さんは、「Thank you JAPAN」とコメントし、見晴らしの良い高台からのショットを複数枚アップ。渋谷さんの身につけている水色のトップスと、青みがかったビル群や空、海が見事に調和し、爽やかで幻想的な雰囲気を醸している。



また、渋谷さんが投稿の際に選んだ曲、切ない恋を歌った堀江淳さんの「メモリーグラス」にも注目が。曲中に繰り返される「水割りをください」というフレーズが印象的なこの曲が、「セクシーで水割りがピッタリって感じ」「涼しげな写真にBGMの湿度が絶妙」「水割りが似合うショット〜」など、写真中の少し物憂げな渋谷さんと相性抜群だと絶賛するファンもみられた。



SNSでは、「背景の青い空と青いシャツのコーディネートが素晴らしくて大優勝」「すばるくんも含めて景色も全部さわやかで綺麗」「さりげなく付けてるアクセサリーも素敵」「息を飲むほど、カッコイイ」「色気やばくないですか！？」「変身ポーズ？可愛すぎ」「絶景！」などのコメントがあった。