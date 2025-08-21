ある小2の女の子が使っている筆箱の写真がThreadに投稿されると2300件を超える”いいね”がつき、話題となっています。写っていた筆箱には、ひらがなで書かれた「きけん」の文字と鳥のような生物のイラスト。裏面にも「きけん」の文字とともに恐竜のイラストが描かれており、背の部分には「えほん」と書かれています。この投稿には「危険と書いてあると開けたくなる〜」「めちゃくちゃいいです」「気になってしゃーないですwww」など100件を超えるコメントが寄せられました。



【写真】裏面にも「きけん」の文字。ユニークな発想につい笑っちゃう

投稿主は筆箱の持ち主である娘さんの母である、ぽてとさん（@stella.2022.12.13）。娘さんはいつも自宅で宿題をする時は必ず筆箱をランドセルから出してきてリビングで宿題するのに、その日はえんぴつと消しゴムだけしかリビングに持って来なかったため、ぽてとさんは「怪しいな…」と思ったのだそう。



「確認したら、”危険”な筆箱になっていました。この筆箱を見られたら怒られると思ったらしいです」（ぽてとさん）



しかし、娘さんが「きけん」と書いたのには、ただの落書きではなく、自分なりの理由がありました。



「開けたら”危険”と友達に教えたかったそうです」（ぽてとさん）



この筆箱を初めて見た祖母も、思わず言葉を失ったそうです。「祖母は見た瞬間、『えっ、、』って固まっていました。『筆箱に落書きする子、初めて見た、、、』と驚いていましたね」と、ぽてとさんは話します。



この“危険な筆箱”を紹介した投稿には、多くのコメントが寄せられました。



「コメント欄のメッセージを読んでいると、みなさんの想像力が豊かなので私も『フフフッ』と笑ってしまいました。『花が危ない』とか、『えほんでトラップかけてる』とか、自分では想像つかないことが多くて、本当にみなさん面白かったです」（ぽてとさん）



実は娘さんも、普段から豊かな発想力と独自の世界観を持っているそうです。



「娘は物心つく頃から恐竜、動物、昆虫と生き物がとても大好きで、将来はドラゴンになりたいと話しています。現在夢中になっているテレビは、『地球ドラマチック』という、大自然の驚異や古代文明の神秘などを紹介するドキュメンタリー番組。



また絵を描くことも好きで、空想の生き物などをよく描いています。このままの感性で育っていってほしいな、と思っています」（ぽてとさん）