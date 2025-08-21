伊藤蘭、娘・趣里と「初めての共演でした」ステージで共演ショット披露「若い頃の蘭ちゃんに似てますね」「羨ましい光景」「姉妹みたい」
歌手の伊藤蘭（70）が21日、自身のインスタグラムを更新。娘で俳優の趣里（34）と初めて共演したという、今年1月に開催された自身のツアー公演が再度テレビ放送されることを告知し、ステージで共に歌うショットを公開した。
【写真】「姉妹みたい」娘・趣里とステージで共演ショットを披露した伊藤蘭
伊藤は「ツアーの最終公演が再びオンエアされます♪ご覧になった方も初めての方も宜しくお願いします！趣里とは初めての共演でした」のコメントとともに、赤のミニスカートで美脚がまぶしい娘とのステージ写真をアップした。
この投稿にファンからは「娘さん趣里さんと共演めっちゃいいし、若い頃の蘭ちゃんに似てますね」「趣里さんとのデュエット、最高でした。改めて、母娘なんだと思うと同時に、羨ましい光景だなと思いました」「すご〜い 趣里ちゃんと共演 素敵すぎます」「姉妹みたいじゃあーりませんか！」「素敵〜〜」などのコメントが寄せられている。
