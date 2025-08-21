【アノ 117：パックスロマーナ】 11月13日 発売予定

ユービーアイソフトは、11月13日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam、Epic、Ubisoft Connect）用都市建設シミュレーション「アノ 117：パックスロマーナ」に登場する属州「アルビオン」の情報を公開した。

「アルビオン」はローマ帝国の属州として登場する。「発見ツリー」を通じて神々の力に触れられ、「エポナ」、「メルクリウス・ルグス」、「ケルヌンノス」といった異なる信仰による恩恵を受けられる。ローマの土木技術である湿地の排水などを通して属州を理想の姿へ変えることも可能としている。これらを通し、アルビオンを「ローマ化」するか否かがプレイヤーの手に委ねられる。

この他、期間限定デモ版を9月2日～16日の期間Steam、Epic、Ubisoft Connectで配信する。ローマ帝国の中心地であるラティウムか、アルビオン属州のどちらかを選んで遊べる。

【公式アルビオントレーラー】

