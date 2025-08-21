Åì¸¶°¡´õ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎµëÎÁ»ö¾ð¹ðÇò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÄºÇ½éÀ¨¤¤µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Î½éÇ¤µë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö30Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿·Ð¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö²È·×´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åì¸¶¤Ï¡Ö»Å»ö»Ï¤á¤ÆºÇ½é¤Î¤ªµëÎÁ¤Ï¡¢8Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï03Ç¯¤Ë¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖJJ¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²ÈÄÂ¤Ï»öÌ³½ê¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬·î¡¹8Ëü±ß¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¤È¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½éÀ¨¤¤µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤Ë»È¤¦¤«¤Ç¡¢À¨¤¯¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¿¡£ÊÌ¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Î¿Í¤¬¸å¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£