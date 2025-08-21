¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¡Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¥Ú¥¢¤Î¸«Ê¬¤±ÊýÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ý¡¼¥º¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¥Ú¥¢¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃË½÷¥Ú¥¢¤ÎÎø°¦¤ÎÏÃÂê¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ã¤Æ¶¹¤¤¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÎø°¦´¶¾ðÊú¤¤¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥¢¤Ï±éµ»¤ò¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¤¡¢MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¸«Ê¬¤±Êý¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î½Ö´Ö¤È¤«¤Í¡£¥Ý¡¼¥º¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥Ï¥°¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥Ï¥°¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥°¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÂ¼¸µ¤µ¤ó¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤·Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÎø°¦´¶¾ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤«±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£