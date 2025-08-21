¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¾×·â¤Î»Ñ¤Ë!? ¥Ñ¥ó¤ÇÁÏ¤ëà¿À¶Èá¥¢¡¼¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÁ°¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ó¤Ë¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤ÇÂç¤¤Ê¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¿©¥Ñ¥ó¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤òÀÚ¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ºÆ¸½ÅÙ¤Ë¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ°¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤Ë¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRan¤µ¤ó¡Ê@konel_bread¡Ë¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¿¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëRan¤µ¤ó¤Ë¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£¤¤Ã¤«¤±¤Ïà¿©¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤á¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð
¡¡Ran¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ3ºÐ¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò³Ú¤·¤¯¤·¤¿¥Ñ¥ó¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°¦¾ð¤¬¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡Ä´¶Æ°¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÎÈ¤Ë
¡¡Ran¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´¶Æ°¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¤ÏËÜÍè¡¢¿©¤Ù¤Æ¿´¤È¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ran¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÁÏºî°ÕÍß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ï¡ÈËÜÊª¤Î¥Þ¥°¥í¥µ¥¤¥º¡É¤Î¥Ñ¥ó¡ª¡©
¡¡º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¶Ã¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°ºî¤Ã¤¿Ëî¤Î¥Ñ¥ó¤ò¡¢ËÜÊª¤ÎËî¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖËî»«¤¤Î¥×¥í¤ÎÊý¤Ë»«¤¤¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ran¤µ¤ó¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Ran¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¡Ö¶ÚÆù¤¯¤Þ¥Ñ¥ó¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡¢º£Ç¯¤Î11·îº¢¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëRan¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥¢¡¼¥È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶ÚÆù¤¯¤Þ¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à
11·îº¢Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡ª pic.twitter.com/KfMOLxFBp8