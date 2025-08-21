日本赤十字社大分県支部（大分市）が、救急法や熱中症対策を紹介するヒーローを誕生させた。

その名も「人道人間クロスレッド」。広報事業の一環として、支部の職員やボランティアが演じる手作りの動画をユーチューブで第４話まで公開し、視聴回数は計１１万回を超えた。支部は「いざという時に役立つ知識を、楽しく身につけてほしい」としている。（池田圭太）

「人々の命と健康、尊厳を守るヒーロー、人道人間クロスレッド！」――。主人公の赤井道人は、人道の魂が揺さぶられると、赤いユニホームとスカーフ、白いマント、ヘルメットを身につけた「人道人間クロスレッド」に変身。決めゼリフと共に登場する。

ヒーローの名前は、赤十字の基本原則の一つ「人道」と、赤十字（レッドクロス）にちなんでいる。世界征服をたくらむ「利己心大魔王」が率いる「利己心軍団」とのコミカルなやりとりを通じ、救急法や救助法などを伝える。

出演者は、役者経験のない県支部職員とボランティアの計１０人ほど。ユーチューブの日赤県支部の公式チャンネルで、２０２２〜２４年に「擦り傷・捻挫編」「熱中症編」「着衣泳・陸上からの救助編」「乳児の気道異物除去編」の４話を公開した。

１話あたり５〜１０分程度で、利己心軍団は毎回、けがや熱中症などに見舞われ、クロスレッドに助けられるというストーリーだ。

利己心軍団の１人が熱中症になる第２話では、クロスレッドが団員の体の熱さと大量の汗に気づき、仲間に救助を依頼。２人がかりで日陰に運ぶ方法や、霧吹きで体に水をかけて風を送るなどし、体を冷やす対策を紹介している。乳児の気道異物除去法を紹介した第４話は特に人気で、視聴回数は６万回を超えている。

動画制作は、子どもから大人まで救急法などに興味を持ってもらおうと、２２年度に県支部の職員らが発案した。大分市内の広告会社を通じ、地元の自主映画監督、宮崎亮一さん（５２）に制作を依頼し、土日に市内にある大分川の土手や砂浜などで撮影した。

「あえて素人くささを残した」と宮崎さん。衣装は市販のパーティーグッズなどを使っている。主人公を務めた志賀章太郎さん（３５）（昨年４月から県赤十字血液センター）は「ふざけるところはふざけて、救急法など大事な部分は真面目に伝えるようにした」と振り返る。

県内の保育園などから発行物に動画のＱＲコードを掲載したいと問い合わせがあったほか、愛知県の県立高校からも活用したいと連絡を受けた。大分県内の小学校からは着衣泳の講習依頼が相次いでいるという。

今年度は尺が短いショート動画も制作予定で、県支部の安達真太朗・事業推進係長（４０）は「いつ、自分や家族が事故や体調不良に遭遇するか分からない。知識があれば助かる命もあるので、動画をきっかけに実際の講習も受講してほしい」と呼びかけている。

◆日本赤十字社＝佐賀市出身の佐野常民が１８７７年に救護団体「博愛社」として創設し、８７年に改称された。献血の受け付けや災害時の医療救護、義援金の受け付けと配分のほか、国際協力なども行う。皇后さまが名誉総裁を務められ、会員数は３月末時点で個人が約１９万７０００人、法人が約７万６０００。

ＪＡや消防団がＰＲ、各地で

ヒーローに扮（ふん）して組織や活動をＰＲする試みは、各地で行われている。

ＪＡくま（本所・熊本県錦町）は職員有志が２０１１年、ご当地ヒーロー「中山間地隊ゴー飯ジャー」を結成した。依頼があれば、熊本県人吉・球磨地域の保育園や祭りに出向き、クイズなどを通じた食育活動に取り組んでいる。

栃木県那須塩原市は２１年度、市自治会長連絡協議会と協力して自治会の意義を伝える動画「地域戦隊じちレンジャー」を制作した。地域のヒーロー的存在として協議会の当時の役員ら７人が色とりどりのマントと鉢巻き姿で登場する。

これまでに「痴漢撃退編」「見守り活動編」など７本の動画をユーチューブに公開し、現在も自治会の会議などで活用している。

このほか、佐伯市では、０４年に結成した「消防戦隊キコレンジャー」が活躍している。消防団の詰め所「機庫」にちなんだ名称で、消防職員や消防団員らがヒーローに変身し、火災予防をテーマにしたショーを行っている。