夏バテも疲れも吹き飛ばす！栄養満点『にら納豆ぶっかけそうめん』切って混ぜるだけ
夏バテ気味でも、これならパクッと元気回復！
にらと納豆のパワーコンビをそうめんにどっさりのせて、混ぜるだけの簡単レシピ。温泉卵を絡めれば、味わいも栄養もさらにアップ。暑い日でもスルッと食べられる、スタミナ満点の一皿です。
『にら納豆ぶっかけそうめん』のレシピ
材料（ 2 人分）
そうめん……3束（約150g）
にら 1/2束（約50g）
ひき割り納豆……2パック（約90g）
納豆に添付のたれ……2パック分
温泉卵……2個
〈A〉（混ぜる）
めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ
水……1/2〜3/4カップ
作り方
（1） にらは小口切りにする。納豆はボールに入れてよく混ぜ、にら、納豆のたれを加えてあえる。
（2）そうめんはたっぷりの熱湯で袋の表示どおりにゆでる。ざるに上げて湯をきり、冷水でもみ洗いして、ざるで水けをしっかりきる。
POINT
水けをきるときは、手の甲で麺をざるに押しつけるとよい。
（3）器に盛り、〈A〉を注ぐ。（1）、温泉卵をのせる。
この暑さの中、やっぱりそうめんはありがたい。
にらと納豆のスタミナパワーで、夏の疲れもひと息。温泉卵を絡めて、最後まで味わい豊かに楽しんで！