夏バテも疲れも吹き飛ばす！栄養満点『にら納豆ぶっかけそうめん』切って混ぜるだけ

夏バテ気味でも、これならパクッと元気回復！

にらと納豆のパワーコンビをそうめんにどっさりのせて、混ぜるだけの簡単レシピ。温泉卵を絡めれば、味わいも栄養もさらにアップ。暑い日でもスルッと食べられる、スタミナ満点の一皿です。

『にら納豆ぶっかけそうめん』のレシピ

材料（ 2 人分）

そうめん……3束（約150g）

にら 1/2束（約50g）

ひき割り納豆……2パック（約90g）

納豆に添付のたれ……2パック分

温泉卵……2個

〈A〉（混ぜる）

めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ

水……1/2〜3/4カップ

作り方

（1） にらは小口切りにする。納豆はボールに入れてよく混ぜ、にら、納豆のたれを加えてあえる。

（2）そうめんはたっぷりの熱湯で袋の表示どおりにゆでる。ざるに上げて湯をきり、冷水でもみ洗いして、ざるで水けをしっかりきる。

POINT

水けをきるときは、手の甲で麺をざるに押しつけるとよい。

（3）器に盛り、〈A〉を注ぐ。（1）、温泉卵をのせる。

この暑さの中、やっぱりそうめんはありがたい。

にらと納豆のスタミナパワーで、夏の疲れもひと息。温泉卵を絡めて、最後まで味わい豊かに楽しんで！

（『オレンジページ』2025年8月2日号より）