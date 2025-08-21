TNCテレビ西日本の公式YouTube「ももスポチャンネル」で、時代を彩った元ホークス選手が登場する「あの鷹戦士はいま」の第3弾が配信された。登場したのは、2010、11年に2年連続パ・リーグ盗塁王に輝いた本多雄一氏。現在はソフトバンクで1軍内野守備走塁兼作戦コーチを務めている。

2005年の大学・社会人ドラフト5巡目で入団。長距離砲ではなく、DH出場は無理だと思った本多コーチ。「何で生きていこうかと思った。でも、足には自信があった」と言う。「ムネさん（川崎宗則氏）を見ていて、脚力では絶対勝とうと思っていた」と話す。

「プロ野球では、得意なものが二つ必要だ」と強調する。「守れて、走塁が二重丸でなければ駄目だと思った」と話す。

2018年に引退し、コーチに転身。最近は、選手が失敗しても「言うタイミングを待つことができるようになった」と言う。

転機となったのは、当時二塁手だった周東佑京を指導していた時。当時はめちゃくちゃ怒っており、「ポンさん怖い」という印象を持たれていたという。本多コーチは「自分の目を見てプレーしている」と感じ、「間違っていた」と思った。

今年はレギュラーの柳田や栗原、正木らが離脱した。若い選手が出てきて「僕はめちゃくちゃいいチームだと思う。ホークスは（若い選手が）試合に出られないという固定観念を覆している。素晴らしい」と語る。