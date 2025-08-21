【インフィニティ】発酵美容で叶える贅沢エイジングケアクリーム誕生

年齢を重ねるごとに増える肌悩み。そんな大人女性の願いに応えるため、コーセーとイオンリテールが共同開発した「インフィニティ リュクスバイオ クリーム」が登場します。独自の発酵成分「ダーマティカルエレメンツ」と3種のカプセルを贅沢に配合。ハリ・ツヤ・弾力を同時に叶え、気持ちまでふんわり包み込むリラックスローズの香りで毎日のお手入れが楽しみに変わります。

発酵サイエンスで生まれた新クリーム

「インフィニティ リュクスバイオ クリーム」は、約420種類もの成分に恵まれた独自の発酵液「ダーマティカルエレメンツ」を高配合。

肌に濃密なうるおいを補給しながら、年齢によるハリ不足やツヤの低下に全方位からアプローチ。発酵サイエンスの力で、肌本来の美しさを引き出すように設計された高機能エイジングケア※クリームです。

※年齢に応じたお手入れのこと

3つのカプセルで実感するハリとツヤ

クリームを肌にのばすと、黄色い「バイタルアプローチカプセル」が弾け、瞬時にハリとツヤを与えます。

さらに「コラーゲンカプセル」「セラミドカプセル」が角層のすみずみまで浸透し、ふっくら感と潤いを長時間キープ。

濃厚でありながらベタつかないテクスチャーで、季節を問わず心地よく使用できます。毎日のお手入れが楽しみになる、ラグジュアリーな仕上がりです。

全国のイオン＆オンラインで発売

「インフィニティ リュクスバイオ クリーム」は2025年10月16日(木)より発売。全国の「イオン」「イオンスタイル」約370店舗(※一部取扱いのない店舗あり)に加え、「イオンスタイルオンライン」でも購入可能です。

価格はノープリントプライスですが、店頭ではビューティケアアドバイザーが肌悩みに合わせた提案もしてくれるのが嬉しいポイント。身近な場所で最先端のエイジングケアに出会えるチャンスです。

未来の美しさを育む一歩を



「インフィニティ リュクスバイオ クリーム」は、発酵由来の濃密なうるおいとカプセル技術を融合させた、大人の肌に寄り添う特別なクリーム。

乾燥やハリ不足に悩む女性たちの毎日を、上質なスキンケア習慣で前向きに変えてくれます。心地よい香りとともに、自分自身をいたわるようなケアを重ねていくことで、未来の美しさが育まれていくはず。

あなたの肌に眠る“無限の美”を呼び覚ましましょう♡