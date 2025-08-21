FC東京は20日、クラブスポンサーの「京王電鉄」とのコラボで、「京王キッズおしごと隊」の特別企画として広報の仕事体験を実施した。9人の小学生が、練習風景の撮影やSNS投稿文の作成、テレビ局の取材対応などを体験。体験後には長友佑都、岡哲平、佐藤恵允が子どもたちの質問に答えた。

長友は「試合に負けたときの癒やしはどんなことですか？」と聞かれると、「帰ったらキレイな奥さんと、4人のかわいい子どもたちがいる。常に家の中は癒やしの状態です」と笑顔で答えていた。

また、24日に味スタで行われるJ1第27節京都戦は「京王電鉄DAY」が開催される。その日は先着2万人にオリジナルレジャーシートが配布され、先着2000人の子どもたちにコラボキッズがプレゼントされる。この一戦に、この日参加した子どもたちも招待されているという。

チーム最古参の森重真人は「直近の試合は苦しい戦いが続いていますが、ホーム味の素スタジアムで何としても勝ちたいと思っています。90分間、みなさんの声援を戦う熱量に変えて、夏の最高の想い出になる一戦にします。ご来場の際は、京王線・京王バスをご利用いただき、味スタへ駆けつけてください！応援よろしくお願いします！」と意気込む。夏休みに特別な体験をした子どもたちに3試合ぶりの勝利を届ける。