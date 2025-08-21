深川麻衣が主演を務めた映画『嗤う蟲』のBlu-ray＆DVDが、10月29日に発売されることが決定した。

本作は、日本各地で起きた村八分事件をもとに実際に存在する“村の掟”の数々をリアルに描き、現代日本に隠されている“村社会”の実態を暴くヴィレッジスリラー。

監督を務めたのは、『アルプススタンドのはしの方』で第42回ヨコハマ映画祭監督賞、第30回日本映画プロフェッショナル大賞監督賞を受賞した城定秀夫。脚本は城定に加え、『許された子どもたち』『ミスミソウ』『先生を流産させる会』の内藤瑛亮が手がけた。

田舎暮らしに憧れるイラストレーターの主人公・杏奈を深川、杏奈の脱サラした夫・輝道を若葉竜也が演じたほか、松浦祐也、片岡礼子、中山功太、杉田かおる、田口トモロヲらがキャストに名を連ねた。

Blu-rayに収録される特典映像には、50分にわたるメイキング映像のほか、完成披露および公開記念の舞台挨拶映像と劇場予告編集を収録。Blu-rayでしか観ることができない映像が多数収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）