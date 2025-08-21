◇第107回全国高校野球選手権大会第14日目 準決勝 沖縄尚学5―4山梨学院（2025年8月21日 甲子園）

背番号10が試合の流れを変え、逆転劇を呼び込んだ。先発の末吉良丞（2年）の後を受け、6回途中からマウンドに上がった新垣有絃（2年）が強打の山梨学院（山梨）打線に対し、3回1/3を無失点と好投。「自分の持てる力を全て出すことができた」と笑顔で勝利を振り返った。

劣勢で出番は巡ってきた。6回、先発の末吉が4点目を失い、なおも2死二塁の場面で、比嘉監督にマウンドへと送り出された。今大会3試合目のマウンドだが、リリーフとして登板するのは初めて。緊張する場面だったが、末吉一言で地に足がついた。「後は任せた。全力で行け」。言葉を胸に相手打者を二ゴロに仕留めてこの回を終えると、直後に味方が同点。7回に勝ち越しに成功した。

7、8回はともに3者凡退。最速は146キロを計測し、いずれの回も2つの三振を奪うなど、相手の反撃機運を封じ込めた。9回には2死から連打で2死一、二塁のピンチを招いたが「逃げてしまったら、自分を苦しめるだけなので、自分から攻めていった」と、冷静さを貫き、最後の打者を捕飛に仕留めた。

背番号1をつける末吉がチームのエースとして屋台骨を背負う。新垣有の力の源は末吉に対するライバル意識にある。「末吉だけじゃないんだぞ、というのを見せられたかな、と」とした直後、「まだ差はあると思います」と話し、笑顔を見せた。悲願の初優勝を狙う沖縄尚学には左右の両輪がいる。「ここまで来たら勝つしかない。沖縄に優勝旗を持ち帰りたい」。決勝でもチームのために全力で腕を振る準備はできている。