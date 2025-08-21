夏休みの宿題でおなじみの『自由研究』。最近では“任意”という学校も増えているようですが、実はそんな自由研究から商品化され、特許をとったアイデア商品があるとのことで取材してきました。

刈川キャスターが訪ねたのは『特許庁』。その1階には、夏休み中の子どもたちがずら〜っと！実は毎年この時期、特許庁では、自由研究のヒントになるようなワークショップを開催しているんです。自由研究が子どもたちのひらめきの力を伸ばす重要な機会になると捉えているそうです。この日は二酸化炭素を出さない発電方法を実験。

他にも、磁石がコイルに近づいた時に電流が流れる『電磁誘導』という仕組みを学びます。実際に自分たちで装置を作ります。こうした実体験を通して興味の幅を広げてもらいたいそうです。磁石が入った筒を振ってみると。

刈川くるみキャスター

「光った〜！」

茨城から参加した小学5年生

「身の回りにはこういう色んな発電があるんだな。色んなことに興味があります」

特許庁は、子どもたちの自由研究にこんな期待を寄せています。

特許庁 広報室室長 富士春奈さん

「身近にある課題からちょっと自由研究してみようかなと思ってくれる。それが、発明が生まれるきっかけにすごく似ている。想像力を高めてもらって日本が産業で発展してほしい」

子どもたちの柔軟な発想はいわば発明の宝庫！それはやがて日本の発展にもつながるかもしれません。実際に、小学生の自由研究がきっかけで特許を取った“発明”があるというんです。その発明品は、薄いフィルムが身近なあるものに変身するのですが…

発明した光浦更紗さん（14）

「何度も繰り返し使えるストローについて研究しました」

印を合わせてクルクルと巻いていくとあっという間にストローになるんです。広げて洗うことができ繰り返し使えるこのストローは、特許を取得。これでアイスティーを飲んでみると。

刈川くるみキャスター

「舌触りもすごくいいですし、あんなに薄かったのに強度がある」

なぜストローを自由研究のテーマにしたのでしょうか？

繰り返し使えるストローを発明した光浦更紗さん（14）

「小学校のときに環境問題についての本を読んでウミガメの鼻にストローが刺さっていたり、プラスチックを誤って食べてしまったり。ストローでどうにか問題を解決できないかと思った」

当時、光浦さんはなんと小学3年生。最初は、様々な方法でプラスチックに代わる素材を研究したそうです。

繰り返し使えるストローを発明した光浦更紗さん（14）

「たとえばマカロニをつないでみたりとか…」

まずは“自然にかえる”素材を6種類試してみましたが、なかなかうまくいかず、プラスチックでも、“繰り返し使うのはどうか”とひらめき、クリアファイルで試行錯誤。このひらめきが元となり、商品化されました。

父・光浦健太郎さん

「自由研究は完全に見守る側。今はAIを親が使わせたりすると、もう面白くない」

繰り返し使えるストローを発明した光浦更紗さん（14）

「少しでもこれはどうなのと疑問に思ったことを取り組むことで、新しい発見がたくさんある。今年も自由研究を頑張りたい」

身近なことでも自由研究のテーマになり、それが発明につながる。刈川キャスターも工作で“ひらめきの力”を試してみました。作ったうちわのひらめきのポイントは？

刈川くるみキャスター

「画用紙を継ぎ足して風力アップしたことです」

特許庁 広報室室長 富士春奈さん「いいひらめきだと思います」（2025年8月21日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）