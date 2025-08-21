フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、ファンからの質問に答えています。



【写真を見る】【 中川安奈 】 “告白おつかれさまです” ファンからのQ&Aに親身に回答「私はけっこう切り替え早いタイプ」 合コンも「ぜんぜんあります！笑」





「今後、どんな仕事をしてみたいですか？」という問いに「やっぱり恋愛リアリティ番組のスタジオかな」と答えつつ、近々の新番組では「実は参加者の1人が知り合い」と楽しみにしているとのこと。









告白したものの「友達のままのほうがいいんじゃないかと言われました」というファンには「告白おつかれさまです」と、絶妙な距離感で返答。「いったん引いてみるのもあり」「自分磨きに励んでみたり」「しばらくして向こうの方から声かけてくるかも」という冷静な答えに次いで、「私はけっこう切り替え早いタイプなので」「ダメならダメで次に進んじゃいます笑」と、自分ごとに引き寄せて親身に回答しています。









さらに「合コン行ったことありますか？」という率直な問いには「ぜんぜんあります！笑」と率直に回答。「結局、恋愛につながらなくても」「いろんなおもしろい出会いがあって楽しいな」「なにごとも人生経験」「感謝して前に進んでます」と、恋愛のみならず、あらゆる人間関係に前向きな姿勢を示しています。

