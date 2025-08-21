気象台は、午後2時40分に、大雨警報（土砂災害）を姶良市に発表しました。また洪水警報を枕崎市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・姶良市に発表 21日14:40時点

薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日明け方



□洪水警報

22日明け方にかけて警戒





■枕崎市□大雨警報・土砂災害21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 21日夜遅く□洪水警報【発表】22日明け方にかけて警戒■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒・浸水22日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報22日明け方にかけて警戒■薩摩川内市甑島□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水3時間最大雨量 100mmピーク時間 21日昼過ぎ■日置市□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒・浸水22日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報22日明け方にかけて警戒■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒・浸水22日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報22日明け方にかけて警戒■南さつま市□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水22日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報22日明け方にかけて警戒■南九州市□大雨警報・土砂災害21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 21日夜遅く■姶良市□大雨警報【発表】・土砂災害21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日未明■三島村□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）