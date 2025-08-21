ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 豊作を彩る天日干し 中国・重慶市永川区 豊作を彩る天日干し 中国・重慶市永川区 豊作を彩る天日干し 中国・重慶市永川区 2025年8月21日 14時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉） 【新華社重慶8月21日】中国重慶市永川区でイネが成熟期を迎えた。穀物を天日干しする場所を確保するため、現地の基層政府は役所の庭や文化広場などの公共エリアを農家に提供。村には豊作の風景が広がっている。 ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人。（重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人。（重慶＝新華社記者／黄偉） ２０日、重慶市永川区紅炉鎮の政府広場で、穀物を天日干しする人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉） リンクをコピーする みんなの感想は？