出演芸能人の半数が「有名人と“S”したことがある」と回答！夢がある数字に拍手

8月17日（日）放送の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」の後編がおこなわれた。

そのなかで「有名人と“S”したことがある？」という質問を投下したのは有吉弘行。これには意外に多くの「YES」が寄せられ、出演者からは「夢がある」との声が上がった。

【映像】「有名人とのSは燃えます」と答えたのは一体…

有吉、森香澄、見取り図・リリー、バッテリィズ・エース、Ａマッソ・加納、重盛さと美、霜降り明星・せいや、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ハシヤスメ・アツコ、ヒコロヒーの男女計10名が参加した同企画。

終盤に入り、有吉が「一応聞いとく？定番だから」と言うと「有名人と“S”したことがある？」という質問を投げかけた。

有吉は「このメンバーですから…」と周りを見回すと、「4かな」と「YES」が4人と予想。これには「リアルー！」「誰と思ったんやろう」いった声が上がる。

実際に回答を見てみると、「みんなが知ってるわけではありませんがあります」「あります…！」とYESが続出。

そんななか「ギリギリないです」との回答がオープンになると、出演者たちが「ギリギリ!?」「どういうこと!?」「ダメだったってことかな」「ギリギリ有名人じゃない、なのか」と盛り上がりを見せる場面もあった。

その後「あります」の回答が続き、終わってみれば「YES」は有吉の予想を上回る5人。

野村真季アナウンサーが「みなさんのなかの半分の方が、有名人の方と“S”したことがあるということになりました」とあらためてまとめると、せいやは「夢ある」と拍手。ハシヤスメや森も「いいですねー」などと言いながら手を叩いていた。