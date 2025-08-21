ベルメゾンの「キャラクターおせち」が、2025年8月25日（月）から予約販売開始！

「トムとジェリー」「スヌーピー」「ムーミン」「すみっコぐらし」の全4種がラインナップされます☆

ベルメゾン「キャラクターおせち」2026年お正月 まとめ

予約販売開始：2025年8月25日（月）

早期割引キャンペーン：2025年8月25日(月)〜9月30日(火)までの期間限定で、5％割引が適用されます

賞味期限：冷凍で2026年1月31日

販売店舗：ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンで毎年好評を博している「キャラクターおせち」2026年お正月の予約販売がベルメゾンネットにてスタート！

2026年度版のキャラクターおせちは、『トムとジェリー』の仲間たちが大集合したポップでかわいいデザインのおせち・二段重「トムとジェリー」、『PEANUTS』とコラボレーションしたシックで高級感のあるおせち・二段重「スヌーピー」、明るい黄色を基調としたお花の絵柄が目を引くおせち・二段重「ムーミン」、「すみっコぐらし」をモチーフにしたお子さまも楽しめる食材入りのおせち・三段重「すみっコぐらし」の全4種を展開。

発売から19年目を迎えるベルメゾンオリジナルの「キャラクターおせち」は、「楽しい1年の始まりを過ごして欲しい」という思いを込めて、その年のトレンドを取り入れながら開発。

味の追求はもちろんのこと、それぞれの世界観とキャラクターの魅力を最大限に引き出すことに注力しながら、食材を1つ1つ見直し、改良されています。

さらに付属品にもこだわり、今回は新しく『トムとジェリー』にオリジナルデザインの小皿を付属し、「すみっコぐらし」には正月以降も楽しめる卓上カレンダーを付属。

食材の選定から重箱のデザイン、オリジナルの付属品に至る細部にまでこだわり、子どもから大人まで幅広い世代が新年を楽しめる特別なおせちに仕上げられています。

おせち・二段重「トムとジェリー」

価格：21,900円(税込)

重箱サイズ：約15×15×10(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ケーキ1個、小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび・かに

人気キャラクターが勢ぞろいしたポップで楽しい、おせち・二段重「トムとジェリー」

重箱は、主役の「トム」と「ジェリー」に加え、食いしん坊ねずみの「タフィー」やあひるの「クアッカー」、美しい白い猫の「トゥードルス」などの人気キャラクターも登場する作品の世界観そのままの、かわいいデザイン！

「ジェリー」が大好きなチーズを使った食材が多く盛り込まれています。

さらに、前々回に即日完売した「トムとジェリー」おせちに入っていたチーズディップが再登場します。

「トム」と「ジェリー」のじょうよ饅頭も！

キュートな器には、いくら醤油漬け＆いなか漬けが入っています。

なめらかな口溶けのチーズケーキや、オリジナルデザインの小皿と祝い箸も付属。

チーズを食べる「ジェリー」の姿や、それを狙う「トム」の表情が目に浮かぶような、盛りだくさんのおせちセットです☆

おせち・二段重「スヌーピー」

価格：21,900円(税込)

重箱サイズ：約19×16.5×11(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ぜんざい2袋、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび・かに・くるみ

おせち・二段重「スヌーピー」は、「スヌーピー」と和柄の組み合わせがシックな大人向けの豪華おせち。

「スヌーピー」と「ウッドストック」、そして鮮やかな椿をあしらった六角形の重箱に入っています。

かに爪、真鯛幽庵焼、豚角煮、数の子などの伝統的な食材を豪華に盛り込まれているのも魅力です。

また「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」の練り切りも丁寧に作られています。

少人数から楽しめる、大人向けの二段重です。

さらにもちもちのお餅やプチプチとした雑穀の食感にこだわった冷凍ぜんざい付き！

「スヌーピー」と椿の和柄デザインがかわいい祝い箸も一緒に届きます☆

「スヌーピー」たちと一緒に新年を迎えているような気分になれる、特別なおせちセットです。

おせち・二段重「ムーミン」

価格：22,900円(税込)

重箱サイズ：直径約16.5×10.5(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍茶碗蒸し2袋、風呂敷1枚(約55×55cm)、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび・くるみ

明るい重箱が目を引く、大人向けのおしゃれで上品なおせち・二段重「ムーミン」

前回は発売から約2週間足らずで完売した「ムーミン」のおせち。

2026年お正月は「ムーミン」たちと明るい黄色を基調とした花の絵柄をデザインした愛らしい重箱に、大人向けの洋風食材が盛り込まれています。

「リトルミイ」と「スナフキン」の練り切りやローストビーフ、合鴨スモーク、サーモンバジルなどの食材が、食卓を華やかに彩ります。

「スナフキン」の練り切りが盛り付けのアクセントに！

蒸すだけで簡単にできる具沢山の茶碗蒸しも付いた、満足感ある豪華セットになっています。

オリジナルデザインの風呂敷、祝い箸も一緒に届きます。

まるで「ムーミン」たちがお祝いに駆けつけてくれたような気分になれる、おしゃれなおせちセットです。

おせち・三段重「すみっコぐらし」

価格：23,900円(税込)

重箱サイズ：約22×11.5×14(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(3人前)、卓上カレンダー1セット、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび

お子さんが喜ぶ食材とキャラクター饅頭が入った、かわいいが詰まったおせち・三段重「すみっコぐらし」

パステルブルーの長方形の重箱が特徴的な「すみっコぐらし」のおせちです。

「すみっコ」たちをモチーフにしたじょうよ饅頭やお団子などお子さんに嬉しい食材を盛り込んでいます。

新春にぴったりの華やかな三色団子も嬉しいポイントです☆

卓上カレンダーと祝い箸も一緒にお届け。

カレンダーは使用後もミニポストカードとして使用できます。

さらに絵合わせカードとして遊べるデザインも入っているため、正月だけでなく1年を通して楽しめます☆

お子さんだけでなく、大人も思わず笑顔になる、かわいさと癒やしが詰まったおせちセットです。

お正月がより楽しくハッピーになる、ベルメゾンのキャラクターおせち！

「トムとジェリー」「スヌーピー」「ムーミン」「すみっコぐらし」のおせちは、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて2025年8月25日より予約販売開始です。

※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へは届けられません

※ 別途クール手数料300円(税込)が発生します

※ 商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※ おせちはお重に盛り付けた状態で届きます

※ 一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍してください。解凍までの目安は約12〜16時間です

