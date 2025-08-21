日本時間午後４時半に８月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時に８月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。８月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４８．８、サービス業の大方の予想が５０．３となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の４９．１、５０．６から低下するとみられ、８月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．５、サービス業の大方の予想が５０．８となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の４９．８、５１．０から低下すると見込まれている。１２日に８月の独ＺＥＷ景況感指数が発表されており、予想を下回っていた。８月の独ＰＭＩ速報値や８月のユーロ圏ＰＭＩ速報値も同様の結果になるようであれば、ユーロ圏の景気回復期待が後退し、ユーロが売られる可能性がある。



また、日本時間午後５時半には８月の英ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が４８．３、サービス業の大方の予想が５１．８となっており、製造業が前月の４８．０から上昇する一方、サービス業が前月の５１．８から変わらないとみられている。



さらに、日本時間午後９時半には８月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、同午後１０時４５分には８月の米ＰＭＩ速報値、同午後１１時には７月の米中古住宅販売件数、７月の米景気先行指数も発表される。８月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数は、大方の予想が６．５となっており、前月の１５．９を下回り、４カ月ぶりに低下すると見込まれ、８月の米ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．７、サービス業の大方の予想が５４．２となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の４９．８、５５．７から低下するとみられている。７月の米中古住宅販売件数は、大方の予想が年換算３９２万戸となっており、前月の同３９３万戸を下回り、２カ月続けて減少すると見込まれ、７月の米景気先行指数は、大方の予想が前月比０．１％低下となっており、前月比では２カ月続けて低下するとみられている。



