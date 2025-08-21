JRÅìÆüËÜ¡¢ÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¿®½£¹æ¡×Âè2ÃÆ¤ò±¿¹Ô¡ª¿®½£¤ÎÈþ¿©¤ÈÀä·Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ëÆüµ¢¤êÎ¹
JRÅìÆüËÜ Ä¹Ìî»Ù¼Ò¤¬¡¢¿®½£¤Î¡ÖÈþ¡¦¿©¡¦·ò¹¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¿®½£¹æ¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¡Ö¥¥ÏE200·Á¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¼ÖÁë¤«¤é¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¡¢¸©»º¤Ö¤É¤¦¤Î»î¿©¤Ê¤É¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈ¯Æü¤Ï2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¢Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ï8·î22Æü(¶â)12»þ¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤È¿®½£¤ÎÌ£³Ð
¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃë¿©¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ò¥«¥ê¥ä¡¡¥Ë¥·¡×¤ÎÅÄîµ¿¿¹¨¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ªÊÛÅö¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÄîµ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢150°Ê¾å¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÅÄîµ¥·¥§¥Õ¼«¤éÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢ÎÁÍý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄ¾ÀÜÍøÍÑ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©»º¤Î¿Íµ¤¤Ö¤É¤¦3¼ïÎà¤Î»î¿©¤â¤Ç¤¡¢°ìÎ³¤º¤Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉÊ¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤äÀä·Ê¼ÖÁë¤â
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢º´µ×»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¢¥í¥Þ¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖFLUER¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ï¡¼¥Ö5¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ±Ä¶È±¿Å¾ÍÑ¤È¤·¤Æ¾®³¤Àþ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¡Ö¥¥ÏE200·Á¡×¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Õ©¼Î±Ø¡Ê¤ª¤Ð¤¹¤Æ¤¨¤¡Ë¤«¤é°ìË¾¤Ç¤¤ëÁ±¸÷»ûÊ¿¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç¼ÖÁë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¿®½£¹æ¡×³µÍ×
½ÐÈ¯Æü¤Ï2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¤ÎÆüµ¢¤ê¡£Ãæ¹þ±Ø¤ò10»þº¢¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¾®Ê¥Âô±Ø¡¢¾å¿ÛË¬±Ø¡¢¾¾ËÜ±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî±Ø¤Ë16»þ28Ê¬º¢¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥¹¤ÎÂç¿Í1Ì¾35,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¤³¤É¤â1Ì¾34,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã1,500±ß¤ÇÆüËÜ¼ò¥³¡¼¥¹¤ä¥ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤âÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¿Í°÷¤Ï40Ì¾¡£¿½¹þ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â)¤Î12»þ¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ¹¡¢Å´Æ»¤ÎÎ¹¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¿®½£¤Î½©¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎó¼ÖÎ¹¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£JR¾®³¤ÀþÅý³ç¥»¥ó¥¿¡¼¼Ò°÷¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¥ÏE200·Á¥¤¥á¡¼¥¸¡§PIXTA¡¡¤½¤ÎÂ¾²èÁü¡§JRÅìÆüËÜ Ä¹Ìî»Ù¼Ò¡Ë
