リーアム・ニーソン主演のアクション映画『アイス・ロード』続編、9.3独占配信！ 今度の舞台はネパールの山岳地帯
リーアム・ニーソン主演で2021年に日本でも劇場公開された決死のレスキュー・アクション映画『アイス・ロード』の待望の続編『アイス・ロード：リベンジ』が、9月3日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。日本語予告編、キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。
【動画】主人公マイク（リーアム・ニーソン）がバスをハイジャックした傭兵集団と戦う！ 『アイス・ロード：リベンジ』日本語予告編
前作では、爆発事故でカナダの鉱山の地下に閉じ込められた26人の作業員を救出するため、スピードが速すぎれば衝撃で、遅すぎれば重量で、氷が割れて水に沈む氷の道“アイス・ロード”に30tの巨大トラックを連ねて挑んだ、マイク・マッキャン（リーアム・ニーソン）。本作で彼は、亡き弟の遺言を実行するため遺灰をエベレストにまくためネパールを訪れる。
そして、非常に険しい“天空への道”を擁する標高3500メートルの高地を横断する観光バスに山岳ガイドと乗り込むが、その車内で傭兵集団に遭遇し、自分たちと他の旅行客、そして地元の村を守るために懸命に戦うことに。
主人公マイクを演じるのは前作に続きリーアム・ニーソン。本作で、彼と共にバスに乗る山岳ガイドのダニーを『アイアンマン3』や『X‐MEN：フューチャー＆パスト』といったハリウッド映画にも出演しているファン・ビンビンが演じる。本作の監督／脚本は前作に引き続きジョナサン・ヘンズリー（『アルマゲドン』『ザ・ロック』『ダイ・ハード3』脚本、『コン・エアー』『60セカンズ』製作総指揮、『パニッシャー』監督）が務める。
今回解禁されたキービジュアルでは、吹雪の山岳で銃を構えるリーアム・ニーソンがドアップで映し出され、主人公マイクの決意の高さが表現されている。
予告編では、エベレストに向かう観光バスがいきなりハイジャックされるもすぐさま持っていたピッケルでバスを止め犯人を撃退。その後訪れた村でも不穏な雰囲気がただよい、「俺の出番だな」というマイクのセリフと共に彼のレスキュー作戦が開始。ガン・アクション、派手な爆発シーン、そしてマイク得意の大型車を操るドライバーテクニックがさく裂する。
前作では道を阻む者たちと戦いながら鉱山作業員を無事救出したマイクは、今回“天空への道”と言われるほど険しい山岳地帯で、どのように旅客と村人を守り、傭兵集団と戦うのか？
映画『アイス・ロード：リベンジ』は、Prime Videoにて9月3日独占配信開始。
【動画】主人公マイク（リーアム・ニーソン）がバスをハイジャックした傭兵集団と戦う！ 『アイス・ロード：リベンジ』日本語予告編
前作では、爆発事故でカナダの鉱山の地下に閉じ込められた26人の作業員を救出するため、スピードが速すぎれば衝撃で、遅すぎれば重量で、氷が割れて水に沈む氷の道“アイス・ロード”に30tの巨大トラックを連ねて挑んだ、マイク・マッキャン（リーアム・ニーソン）。本作で彼は、亡き弟の遺言を実行するため遺灰をエベレストにまくためネパールを訪れる。
主人公マイクを演じるのは前作に続きリーアム・ニーソン。本作で、彼と共にバスに乗る山岳ガイドのダニーを『アイアンマン3』や『X‐MEN：フューチャー＆パスト』といったハリウッド映画にも出演しているファン・ビンビンが演じる。本作の監督／脚本は前作に引き続きジョナサン・ヘンズリー（『アルマゲドン』『ザ・ロック』『ダイ・ハード3』脚本、『コン・エアー』『60セカンズ』製作総指揮、『パニッシャー』監督）が務める。
今回解禁されたキービジュアルでは、吹雪の山岳で銃を構えるリーアム・ニーソンがドアップで映し出され、主人公マイクの決意の高さが表現されている。
予告編では、エベレストに向かう観光バスがいきなりハイジャックされるもすぐさま持っていたピッケルでバスを止め犯人を撃退。その後訪れた村でも不穏な雰囲気がただよい、「俺の出番だな」というマイクのセリフと共に彼のレスキュー作戦が開始。ガン・アクション、派手な爆発シーン、そしてマイク得意の大型車を操るドライバーテクニックがさく裂する。
前作では道を阻む者たちと戦いながら鉱山作業員を無事救出したマイクは、今回“天空への道”と言われるほど険しい山岳地帯で、どのように旅客と村人を守り、傭兵集団と戦うのか？
映画『アイス・ロード：リベンジ』は、Prime Videoにて9月3日独占配信開始。