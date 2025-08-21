元乃木坂46でタレントの山崎怜奈（28）が21日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。ラジオ局を出たところ、待ち伏せしていた人物にカメラを向けられ「怖かった」と恐怖を感じたことをつづった。

山崎は「先程、TOKYO FMの裏玄関近くに車で待機し、私が出てくるとともにカメラを構えた記者の方がいました」と切り出し「芸能の仕事をしている以上、無断で写真を撮られることも少なくはありません。なのでこのようなことは普段SNSに書かないように努めておりますが、正直ものすごく怖かったです」と訴えた。

そして「取材は事務所を通す形でのみお受けしておりますので、仕事現場近くでの待ち伏せや無断での撮影はお控えいただけますと幸いです。恐縮ではございますが、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

続く投稿では「車内から無断でこちらにカメラを向ける姿を遠目に確認し、咄嗟に私も別方向に切り返したので、撮影者ご本人から名刺をいただいたわけではなく、どの媒体か、そもそも記者職の方かどうかもこちらの推測ではありますが、生活を脅かされているような感覚を抱きました」と伝えた。

そして「引き続き誠実に真摯に働き、日々の生放送をお送りするためには、身の危険を案ずることなく、一生活者として心身ともに健康的な暮らしを何よりも大事にしていかなければならないと考えております。重ねてのお願いとなりますが、仕事現場近くでの待ち伏せや無断での撮影はお控えください。ご理解いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします」と再度、呼びかけていた。