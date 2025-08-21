長谷川京子、美脚際立つタイトミニスカ姿 ママ友とのディナー報告「着こなせるのすごい」「憧れます」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の長谷川京子が20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカートコーディネートを公開した。
【写真】長谷川京子、スラリ美脚際立つ“超ミニ”私服
長谷川は「ある日の」とコメントし、友人とのディナーに向かう美しい脚が際立つコーディネートを披露した。ブラウンのジャケットにドット柄のミニスカートを合わせたスタイリングが印象的で、「dinner chinese ママ友と」とタグ付けしてプライベートでの一面を公開している。
この投稿に、ファンからは「いいね！」「いつも素敵です」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ」「着こなせるのすごい」「憧れます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
