Ｊ１町田は２１日、東京・町田市内で次戦の横浜ＦＭ戦（２３日・日産スタジアム）へ向けて非公開で調整した。前日のＧ大阪戦（３〇０）でリーグ戦８連勝を達成し、暫定首位に浮上。暫定ではあるが、４月６日以来の首位奪還を果たした。一夜明けて、黒田剛監督は「選手にも言ったが、暫定は暫定。最終的にはサバイバルという言葉通り、生き残り合戦。何かへまをしたら、または何か取りこぼしたら、一気に置いて行かれるという構図が、最低でも１０節くらいは続いていく」と強調した。

昨季からの教訓がある。昨季は首位に長く君臨したが、最大１２差あった広島との勝ち点差をひっくり返され、最終的には３位。黒田監督は「下からあぶられる感覚」と、追いかけられる心境を形容する。開幕当初から昨年の広島の追い上げを伝え続け、意識させてきた。そして、昨季の広島の７連勝を抜くリーグ戦８連勝で、後半戦開幕時にあった勝ち点１５差をまくってみせた。

昨季の広島は最終的に神戸に追い抜かれて２位。最後は失速してしまった。今の町田も昨季の広島と類似する快進撃を見せている。だからこそ、指揮官は気を緩めず、常に警戒を怠らない。

「どこに落とし穴があるか分からないし、その穴を自分で掘っていることもある。常に危機感。目の前の一戦をどう戦うしか考えていない。選手たちもそういう気持ちで取り組んでくれているうちは大崩れしないはず」

横浜ＦＭは前半戦の最後にホームで対戦し、０―３で敗北。そのリベンジをしないといけない。黒田監督も「次は相手の地で負かさないといけない」と言葉に力を込めた。リーグ戦９連勝を達成すれば、同一シーズンでは２００７年の鹿島と１８年のＧ大阪と並んでＪ１歴代３位タイ。中２日で苦しい日程だが、勢いそのままに敵地に乗り込む。