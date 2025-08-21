ME:I冠番組『ME:ISM』第1話では、SHIZUKU＆KEIKOがマクセルアクアパーク品川を訪問
ME:Iの冠番組『ME:ISM』（ミーアイズム）#1が、8月21日19時よりLeminoにて配信スタートとなる。
■LAPONE所属アーティスト新作オリジナル番組を配信中
日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめ、LAPONE ENTERTAINMENTおよびLAPONE GIRLSに所属するアーティストのコンテンツが続々登場する「LAPONE×Lemino」。その第2弾として、LAPONE所属アーティストが出演する新作オリジナル番組の独占配信が8月7日よりスタートしている。
■冠番組『ME:ISM』では“ME:Iらしさ＝ME:ISM”を追求
このたびIS:SUEに続き、ME:Iのあらたな冠番組となる『ME:ISM』が配信開始となる。本番組では、ME:Iが「自分なりの流儀＝イズム」を持つ人を調査し、“ME:Iらしさ＝ME:ISM”を追求していく。
8月21日に配信となる第1話では、メンバーのSHIZUKUとKEIKOがマクセルアクアパーク品川を訪ね、5つのイズムを追求する。なお、第1話は広告付き無料配信にて視聴可能。
■番組情報
Lemino『ME:ISM』
#1：08/21（木）19:00～
#2：09/04（木）19:00～
#3：09/11（木）19:00～
※全6話予定
※#4以降の配信日時はLemino公式SNSなどで発表
※#1、#2は広告付き無料配信、#3以降はLeminoプレミアムにて配信
出演：ME:I
■関連リンク
ME:I OFFICIAL SITE
https://cf.me-i.jp/