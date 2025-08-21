¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶ÄÅ·¤Î¸÷·Ê¡¡Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ª²½¤±¡×¤ÎÀ¼
ÆüÂç»°¡½¸©´ôÉì¾¦
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï21Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤ò±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢4-2¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¶áÆ£Í¥¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸«¤»¤¿É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¶áÆ£¡£4-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤éÎ®¤ì¤ë±þ±ç¶Ê¤Ë¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅêµå¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°ì¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¶áÆ£¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤âÏª¤ï¤È¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¡£X¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ª²½¤±¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÆüÂç»°¹â¤Î¶áÆ£¤¯¤ó¥á¥ó¥¿¥ëµ´¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖÆüÂç»°¤Î¶áÆ£¤¯¤óÁê¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¤â¥ê¥º¥à¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÂÇ·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£2-2¤Î±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë