　俳優の小芝風花（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記　No.7」と題し、新作の編み物作品を公開した。

【写真】満足そうな笑顔に癒される…新作編み物を公開した小芝風花

　小芝は投稿で「編み物日記　No.7」と題し、ワインレッドのバッグを公開。「サテンリボンのバッグ」とつづり、バッグを手に満面の笑みを浮かべる自身のソロカットを披露した。

　小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開しており、この投稿にファンからは「バッグまで編んでしまうなんて流石です」「めっちゃ器用ですごすぎます」「編み物日記待ってましたァ！」「技術の進化が止まりませんね」との反響が寄せられている。