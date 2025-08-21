TXT、ワールドツアー開幕間近！各メンバーが意気込みを語る「特別な思い出を作ってほしい」

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERの4度目のワールドツアーが幕を開ける。

来る8月22〜23日、TOMORROW X TOGETHERは、ソウル高尺（コチョク）スカイドームで4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT：TOMORROW’」を開催する。

2日間、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで生中継を行い、世界中のファンとともにする。特に、公演初日の8月22日は、MOAというファンネームが発表された日として意味深い。

所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、TOMORROW X TOGETHERは新しいツアーを控えた感想とソウル公演で期待してほしいポイントを伝えた。

4度目のワールドツアーに突入する感想は？

スビン：4度目のワールドツアーまで来られるようにしてくれたMOAの皆さんに感謝します。我々が今この場に立つことができるのは、すべてファンの皆さんの愛と応援のおかげです。その気持ちにお応えできるように一生懸命準備しました。

ヨンジュン：今回のツアーは我々にとって大きな挑戦であり、楽しみでもあります。いつも新しい姿をお見せしたいという気持ちでステージを準備していますが、今回も我々の成長とエネルギーを感じることができると思います。

多くの都市でMOAの皆さんにお会いできることになり、嬉しいです。一生懸命準備したので、一緒に交流しながら最高の瞬間を作りましょう。

ボムギュ：新しいワールドツアーをMOAの皆さんの誕生日に始めることになり、さらに特別で楽しみです。大切な日に一緒にいられることだけでも、すでに胸がいっぱいです。長く記憶に残るステージをお見せするために最善を尽くしました。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

テヒョン：4度目のワールドツアーまで来られたということが本当にありがたいです。今までの経験をもとに、また違う魅力をお見せするために一生懸命準備しました。我々のステージを通じて、MOAの皆さんに楽しさを感じてほしいし、特別な思い出を作ってほしいです。

ヒュニンカイ：ワールドツアーをするということだけでも、とても幸せでわくわくします。ステージに立つたびにさらに成長した姿をお見せしたくてたくさん努力しましたし、今回も最善を尽くして良いステージをお届けします。MOAの皆さんの応援に必ずお応えします。

高尺スカイドーム公演で期待してほしいポイントは？

TOMORROW X TOGETHER：これまで見たことのないユニークなステージと演出をご覧になれます。また、各メンバーの多様な魅力を最大限に伝えるパフォーマンスも準備しました。我々も練習しながら本当に楽しかったので、MOAの皆さんにもオン・オフラインで楽しんでいただければと思います。ともに過ごすエネルギーで最高の瞬間を作りましょう。

今回のツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められた。TOMORROW X TOGETHERは、拡張された叙事と没入感のある演出、圧倒的なライブパフォーマンスで“ステージテラー”（ステージとストーリーテラーの合成語）らしい面を証明する予定だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERはソウル公演を終えた後、9月9日のサンノゼ公演を皮切りにアメリカ7都市、日本3都市に向かう予定だ。

（記事提供＝OSEN）