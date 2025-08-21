「消防隊員2人殉職」の原因究明へ　大阪市消防局が調査委員会を設置　1回目の会合行われる　室外機付近が激しく燃え「屋外の広告を伝って延焼」か　空気ボンベを装着も現場到着の約10分後に死亡か

消防隊員２人が殉職した大阪・道頓堀のビル火災。２人が死亡した原因の究明や再発防止策の検討を行うための調査委員会が設置され、２１日午前に１回目の会合が行われました。



▽西側ビルを広告伝いに上方に延焼し…東側ビルの窓ガラスも割れ火が広がったか



８月１８日、大阪市中央区の宗右衛門町で、６階建てと７階建てのビル２棟が焼ける火災があり、消火活動にあたっていた大阪市消防局浪速消防署の消防司令・森貴志さん（５５）と、消防士・長友光成さん（２２）が死亡しました。





消防によりますと、西側の６階建てビルの１階から出火し、外壁の広告伝いに上方に延焼。東側ビル５階の窓ガラスが割れ、そのビル内にも延焼したとみられています。西側ビル１階の室外機近くが、特に激しく焼損していたということです。亡くなった２人は、東側の７階建てビルの６階部分で見つかりました。司法解剖の結果、２人の死因は「酸素欠乏による窒息」で、死後のものとみられるやけどが多数あったことが判明しています。死亡推定時刻は、現場到着の約１０分後でした。▽空気ボンベを装着も…到着約１０分後に死亡か大阪市消防局によりますと、２人は空気ボンベを装着して、別のもう１人の隊員とともに東側の７階建てビルに入り、要救助者の捜索や消火活動を行っていました。しかし、そのビルの５階で活動していた際に天井が崩落し、２人は何らかの形で６階に避難したものの、窒息死した可能性が指摘されています。別の隊員は無事でした。▽消防局が事故調査委を設置局長「噴出する黒煙、燃え盛る火炎の中、勇猛果敢に職務を遂行し、全身全霊を捧げた」大阪市消防局は２人の死亡を受け、原因究明や再発防止策の検討を行うために事故調査委員会を設置。２１日午前に、１回目の会合が行われました。会合の冒頭、２人に対し１分間の黙とうが捧げられました。大阪市消防局・橋口博之局長は、挨拶で次のように述べました。大阪市消防局・橋口博之局長「殉職した森消防司令、長友消防士の２名に対し、噴出する黒煙、燃え盛る火炎の中、勇猛果敢に職務を遂行し、全身全霊を捧げたこと。この上ない敬意と尊敬の念を抱いております。森消防司令・長友消防士には、哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆様へ謹んでお悔やみを申し上げます」「この消防局事故調査委員会で、正確に、かつ徹底的に原因を究明し、私も含め、すべての職員は再びこの悲しい出来事を繰り返すことがないよう、１人１人が安全意識を高め、本能的に発揮できるように努め、また２人の遺志を引き継ぎ、市民の生命・身体・財産を断固として守り抜くことを改めて決意するとともに、組織を挙げた再発防止策に取り組んでください」調査委員会は年度内に報告書を取りまとめる方針です。