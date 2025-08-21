¥Ñ¥êºß½»¡¦ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¤È´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬8·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆîÊ©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö8·î22Æü ÆüËÜ»þ´Ö18»þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»þ´Ö11»þ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆîÊ©¤Î²È¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤¬²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢É×¤ÏÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÆ°ÊªÃ£¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÆîÊ©À¸³èÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÃæÂ¼¥¢¥Ê¤Ï1999Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2001Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ëºß½»¡£1ÃË2½÷¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
