EX30のラインナップを拡充

ボルボ・カーズ・ジャパンは8月21日、『ボルボEX30クロスカントリー』を日本へ導入。同時に『ボルボEX30』2026年モデルのラインナップを拡充すると発表した。ここでは事前に行った取材の内容をレポートする。

【画像】ツインモーターの超速SUV！ボルボEX30クロスカントリー 全111枚

ボルボのコンパクトSUVであるEX30は、BEVのみをラインナップ。日本には2023年11月に導入され、リアを駆動するシングルモーターモデルのみを販売してきた。2024年の販売台数は1702台で、BEVではテスラ勢2台に続く3位の数字となる。



日本導入開始されたボルボEX30クロスカントリー。本国の発表からわずか半年の早さだ。 平井大介

全長4235mm、全幅1835mm、全高1550mmというコンパクなサイズも好調の要因で、機械式駐車場に収まる全高数値は日本からの要望で実現したものだ。

『クロスカントリー』はV70の時代に登場した呼び名で、少し車高が高くなり、アクティブな外装を与えた4WDであることなどが特徴だった。現在はV60クロスカントリーが販売中だが、BEVでその名が使用されるのは初めてのことだ。

ボディサイズは全高4235mm、全幅1850mm、全高1565mmで、EX30と比べて全幅と全高が15mm、長く、高い。

エクステリアを見れば、フロント、サイド、リアにEX30との違いが多く発見できるが、特徴的なのはフロントシールドにスウェーデン北部にある最高峰のケブネカイセ山と、その位置を示す経緯度がグラフィックで描かれること。また、『CROSS COUNTRY』のロゴはV70時代と同じデザインが採用される。

フロントにもモーターを搭載する4WD

EX30クロスカントリーで最も大きなニュースは、フロントにもモーターを搭載するツインモーターの4WDであること。これまではリアに272HP/343Nmのモーター1基だったが、フロントに156HP/343Nmのモーターを追加したのだ。

同時にEX30にもツインモーター仕様を追加。さらにこれまでのNMCバッテリーに対し、航続距離が短いエントリーグレードとしてLFPバッテリー仕様が加わっている。その結果、ラインナップはこのようになった。



CROSS COUNTRYのロゴはV70の時代から使用されてきたものと同じだ。 平井大介

EX30プラス・シングルモーター（LFPバッテリー/航続距離390km）：価格479万円

EX30プラス・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（NMCバッテリー/航続距離560km）：価格539万円

EX30ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（NMCバッテリー/航続距離560km）：価格579万円

EX30ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス（NMCバッテリー/航続距離535km）：価格629万円

EX30クロスカントリー・ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス（NMCバッテリー/航続距離500km）：価格649万円

価格レンジは479〜649万円となり、これは競合車種と想定するミニ・エースマン、テスラ・モデル3/Y、日産リーフ、アウディQ2、レクサスLBXを意識しての設定だ。ちなみにこの中でEX30の航続距離560kmを上回るのはモデルYの547〜635kmだけで、EX30ツインモーターの0→100km加速3.6秒は最速となっている。

その見た目からは想像できない速さ

そんなスペックから予想できるように、今回試乗したEX30クロスカントリーは『速い!!!!』と感嘆詞がたくさんつくほど、その見た目からは想像できない速さであった。

しかもそれは標準モードでの話で、パフォーマンスモードは必要ないと思ったほど。ただし4WDということもあり、そこに怖さがないのはボルボらしいと感じた。



EX30クロスカントリーを選ぶことは、ボルボの取り組みに賛同することにもなる。 平井大介

足まわりは比較的ソフトな印象で、1880kgと車重は軽くないが、重さゆえの突き上げも特に感じない。コンパクトなサイズは今回の試乗コースとなった都内ではちょうどよく、エンジン音のない室内では、全車標準のハーマンカードン・オーディオシステムから心地よい音楽が流れる。

EX30クロスカントリーの室内はパインと呼ばれる仕様で、スカンジナビアの森にある常緑樹の松やモミの葉からインスピレーションを得た色彩となっていて、パノラマガラスルーフから柔らかい光を受けながら、これまた心地よい印象を与えてくれた。

ボルボは2040年のクライメートニュートラルと循環型ビジネス実現を公言していて、例えばEX30ではアルミニウム25%、スチール17%、プラスチック17%がリサイクル素材となっている。つまりこの室内デザインは、そういった取り組みとセットで作られているわけだ。

今回取材していて改めて感じたのは、こうしたボルボの『意識の高さ』。それは一歩間違えれば押しつけがましくなるが、嫌みを感じさせず自然にできているのは、まさにスウェーデンの面目躍如だと思う。

多少の踊り場感はあるが、現状では避けることができない電動化。そんな世界で『何を武器に戦うか』という視点で考えた時に、デザインやパフォーマンスといったクルマ自体の魅力だけでなく、企業姿勢も含めたブランド力はこれまで以上に求められる。例えばEX30やEX30クロスカントリーを選ぶことは、ボルボの取り組みに賛同することにもなるわけだ。

そんな中で試乗したEX30クロスカントリーからは、ボルボがどう戦おうとしているかが明確に見えてきたのであった。