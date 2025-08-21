au「Google Pixel 10シリーズ」を8月28日以降発売、価格も発表
KDDIと沖縄セルラーは、グーグル（Google）製のAndroidスマートフォン「Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL」を8月28日に、「Pixel 10 Pro Fold」を10月9日に発売する。予約はいずれも受付が開始されている。
価格は、「Pixel 10」が12万8900円～、「Pixel 10 Pro」が18万4900円～、「Pixel 10 Pro XL」が21万2900円～、「Pixel 10 Pro Fold」が29万7500円～。
あわせて、スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」や、フルワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」を10月9日に、「Google Pixel Buds Pro 2」の新色を8月28日に発売する。
Pixel 10
Pixel 10は、6.3インチのディスプレイを備えたAndroidスマートフォン。チップセットは「Google Tensor G5」を備え、4800万画素のメインカメラ、1300万画素の超広角カメラ、5倍光学ズーム対応の望遠カメラを搭載する。
オンラインショップの価格は、ストレージ128GBモデルが12万8900円、256GBモデルが14万9900円。他社からの乗り換え（MNP転入）で対象プランを契約し、端末購入プログラム「スマホトクするプログラム」を利用して購入すると、128GBモデルで2年間実質2万2200円で購入できる。価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 128GB 256GB 機種代金 12万8900円 14万9900円 Google Pixel 10 MNPおトク割 -4万4000円 -4万4000円 割引後総額 8万4900円 10万5900円 分割時の価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 128GB 256GB 割賦金（初回） 970円 1452円 割賦金（～23回） 965円 1434円 最終回 6万2700円 7万2900円 約2年間の実質負担額 2万2200円 3万3000円 価格例（新規） 容量 128GB 256GB 機種代金 12万8900円 14万9900円 au Online Shop お得割 -1万1000円 -1万1000円 割引後総額 11万7900円 13万8900円 分割時の価格例（新規） 容量 128GB 256GB 割賦金（初回） 2400円 2882円 割賦金（～23回） 2400円 2869円 最終回 6万2700円 7万2900円 約2年間の実質負担額 5万5200円 6万6000円 価格例（機種変更） 容量 128GB 256GB 機種代金 12万8900円 14万9900円 Google Pixel 10シリーズ機種変更おトク割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 10万6900円 12万7900円 分割時の価格例（機種変更） 容量 128GB 256GB 割賦金（初回） 2466円 2956円 割賦金（～23回） 2447円 2952円 最終回 5万600円 6万円 約2年間の実質負担額 5万6300円 6万7900円
Pixel 10 Pro
6.3インチのディスプレイを搭載し、5000万画素のメインカメラと4800万画素の超広角カメラ、4800万画素の望遠カメラ（光学5倍、超解像度ズームで最大100倍）を備える。価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 機種代金 18万4900円 20万4900円 au Online Shop お得割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 16万2900円 18万2900円 分割時の価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 3924円 4494円 割賦金（～23回） 3908円 4473円 最終回 7万3000円 8万円 約2年間の実質負担額 8万9900円 10万2900円 価格例（新規） 容量 256GB 512GB 機種代金 18万4900円 20万4900円 au Online Shop お得割 -1万1000円 -1万1000円 割引後総額 17万3900円 19万3900円 分割時の価格例（新規） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 4408円 4956円 割賦金（～23回） 4386円 4952円 最終回 7万3000円 8万円 約2年間の実質負担額 10万900円 11万3900円 価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 機種代金 18万4900円 20万4900円 Google Pixel 10シリーズ機種変更おトク割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 16万2900円 18万2900円 分割時の価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 3924円 4494円 割賦金（～23回） 3908円 4473円 最終回 7万3000円 8万円 約2年間の実質負担額 8万9900円 10万2900円
Pixel 10 Pro XL
「Pixel 10 Pro XL」は約6.8インチのディスプレイを搭載。バッテリー容量は5200mAhでQi2準拠のワイヤレス充電をサポートする。価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 機種代金 21万2900円 23万2900円 au Online Shop お得割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 19万900円 21万900円 分割時の価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 4752円 5256円 割賦金（～23回） 4734円 5252円 最終回 8万2000円 9万100円 約2年間の実質負担額 10万8900円 12万800円 価格例（新規） 容量 256GB 512GB 機種代金 21万2900円 23万2900円 au Online Shop お得割 -1万1000円 -1万1000円 割引後総額 20万1900円 22万1900円 分割時の価格例（新規） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 5214円 5740円 割賦金（～23回） 5213円 5730円 最終回 8万2000円 9万100円 約2年間の実質負担額 11万9900円 13万1800円 価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 機種代金 21万2900円 23万2900円 Google Pixel 10シリーズ機種変更おトク割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 19万900円 21万900円 分割時の価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 4752円 5256円 割賦金（～23回） 4734円 5252円 最終回 8万2000円 9万100円 約2年間の実質負担額 10万8900円 12万800円
Pixel 10 Pro Fold
「Pixel 10 Pro Fold」は、メインディスプレイを内側に折りたためるAndroidスマートフォン。メインディスプレイは8インチ、サブディスプレイは6.4インチの有機EL（OLED）ディスプレイを搭載する。価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 機種代金 29万7500円 31万7500円 au Online Shop お得割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 27万5500円 29万5500円 分割時の価格例（MNP転入／UQ mobileからの移行） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 7096円 7752円 割賦金（～23回） 7082円 7734円 最終回 11万2600円 11万7600円 約2年間の実質負担額 16万2900円 17万7900円 価格例（新規） 容量 256GB 512GB 機種代金 29万7500円 31万7500円 au Online Shop お得割 -1万1000円 -1万1000円 割引後総額 28万6500円 30万6500円 分割時の価格例（新規） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 7580円 8214円 割賦金（～23回） 7560円 8213円 最終回 11万2600円 11万7600円 約2年間の実質負担額 17万3900円 18万8900円 価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 機種代金 29万7500円 31万7500円 Google Pixel 10シリーズ機種変更おトク割 -2万2000円 -2万2000円 割引後総額 27万5500円 29万5500円 分割時の価格例（機種変更） 容量 256GB 512GB 割賦金（初回） 7096円 7752円 割賦金（～23回） 7082円 7734円 最終回 11万2600円 11万7600円 約2年間の実質負担額 16万2900円 17万7900円
Pixel WatchやPixel Buds
Google Pixel Watch 4
「Google Pixel Watch 4」の価格は、41mmモデルが7万7500円、45mmモデルが8万4500円。スマホトクするプログラムが利用でき、約2年間の実質負担額は、41mmモデルが4万6700円、45mmモデルが5万400円。
フルワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」は2万3800円、「Google Pixel Buds Pro 2」の新色「Moonstone」は3万6800円。
キャンペーンも実施
Pixel 10シリーズやPixel Watch 4を購入し、応募すると、5000Pontaポイントが進呈されるキャンペーンが実施される。
対象機種とキャンペーン期間は、「Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL」が8月28日～9月30日、「Pixel 10 Pro Fold」と「Google Pixel Watch 4」が10月9日～31日。