夏は節約のため「3人家族×シャワーのみ」です。「浴槽にお湯を貯めて使うほうが安い」と聞きましたが、実際“水道代”はどちらが安くなるのでしょうか？

3人暮らしでシャワーを利用するときの水道使用量と水道代

3人暮らしでシャワーだけを利用する場合の水道使用量を計算していきましょう。

東京都水道局によると、シャワーを3分間流しっぱなしにしたときの使用量は、約36リットルです。1人あたり15分間シャワーを流しっぱなしにして利用する場合、約180リットル使用することになります。

3人暮らしでシャワーを利用したときの水道使用量は、1日約540リットルです。30日だと約1万6200リットル、1年間だと約19万4400リットル使用することになります。

1リットルあたりの単価を0.24円とした場合、3人暮らしで1人あたり15分間シャワーを使ったときの1日の水道代は、約130円です。30日だと約3900円、1年だと約4万6800円かかります。



3人暮らしでお風呂のお湯だけを使用するケースの水道使用量と水道代

次に、3人暮らしでお風呂のお湯だけを使用する場合の水道使用量を計算していきましょう。昨今はシャワーを使わず、お風呂のお湯だけで入浴を済ませる人はあまりいないかもしれませんが、シャワーのみを使う場合との比較のため、このように仮定します。

浴槽1杯で約200～250リットルの水を使用します。30日間の使用量は、約6000～7500リットルとなり、1年間だと約7万2000～9万リットルです。

1リットルあたりの単価を0.24円とすると、1日あたり約48～60円です。30日だと約1440～1800円かかり、1年だと約1万7280～2万1600円かかります。



それぞれの水道使用量と水道代の比較

3人暮らしでシャワーだけを利用する場合の水道使用量は、1日約540リットルかかります。お風呂のお湯だけを使用したケースだと、1日約200～250リットルかかるため、シャワーを利用したケースと比較すると半分よりも少ない水道使用量で済みます。

30日間だと水道使用量は、約8700～1万200リットルの差です。1年間だと、お風呂のお湯だけを使用するケースのほうが約10万4400～12万2400リットル水道使用量が少なくて済みます。

3人暮らしでシャワーだけを利用すると水道代は、1日約130円です。お風呂のお湯だけを使用したケースだと、約48～約60円で済みます。シャワーとお風呂のお湯の水道代を比較すると、1日あたり約70～82円の差です。

30日だとお風呂のお湯だけを使用したケースのほうが約2100～2460円も安くなり、1年だと約2万5200～2万9520円安い計算です。



お風呂のお湯だけを利用するケースのほうが、水道使用量や水道代は少なくなる

お風呂のお湯だけを利用するケースのほうが、シャワーを利用するときの水道使用量と比較すると、1日あたり約340リットル少なくて済みます。30日だと約8700リットル、1年間だと約10万4400リットルの使用量の差があります。

水道代は、1日あたり約70円安くなり、30日だと約2100円、1年だと約2万5200円お得です。

3人暮らしでシャワーを利用する場合、シャワーの利用時間によっても水道使用量や水道代は異なるため、一概には言えませんが、お風呂のお湯だけを利用するケースのほうが節約になるでしょう。



出典

東京都水道局 水の上手な使い方

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー