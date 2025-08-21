東京Ｖの城福浩監督が２１日、広島戦（２３日・味スタ）に向けた全体練習後に取材に応じた。

広島にはルヴァン杯を含めて昨季は３戦３敗、今季も５月１７日に敵地で対戦した時には終盤まで１―０でリードしながら、ラスト３分で２失点して逆転負けを喫した。東京Ｖにとっては天敵とも言える相手だが、指揮官は「我々がキックオフからフルパワーで臨んで、我々の課題の後から出る選手も含めて１００％の力を出す。広島が最初は抑え気味で、最後はハイトップのギアでやるというようなギアの変え方をさせないような我々らしさが必要だと思う。それをいかに今のメンバーの中でつないでいくか」と強調した。

１６年ぶりのＪ１だった昨季は６位と大躍進したが、今季はここまで８勝７分け１１敗で１４位に位置する。試合を優位に進めながら、相手にワンチャンスを生かされて失点を喫し、勝ち点を落とす試合もあるだけに城福監督も「いい試合をやっている、いい内容でやっている、手応えがある、それで勝ち点０というのが一番危ない。本当に強いチームは、勝ち点０に等しい内容で勝ち点３を取っている。決めきる選手がいるからとか、選手層が厚いからという理由で逃げてしまうのは簡単だし、我々の存在が必要ないので。逆に言えば内容が良くなくても勝ち点３を取れるようなチームにならないといけない」と強調。勝負強さも兼ね備えたチームに進化を遂げ、浮上を図る。