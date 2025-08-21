¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂà¼ÒÂ³¤¯¾¾ÃÝ¤Ë»Ä¤ë¥ï¥±¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤ë¤·¤ó¤è¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬¡¢20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂà¼Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤È½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ç¤Ï¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ä¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ßÀ¸ýÍ¥¤é¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂà¼Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ¹Ç¯Æ±»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¹ÏÆ¤Ë¡Ö¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÀµÄ¾¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¿¹ÏÆ¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ÒÄ¹¤ä¤«¤é¡£½êÂ°¤Ï¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤·¡¢»Ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é»Ä¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î»öÌ³½ê¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¸À¤¦¤¿¤éº£¤Ï¤½¤ó¤Êµ¬À©¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¤ÈËÍ¤Ï¿´Äì»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢À®¸ù¤·¤¿¿Í¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È»×¤¦¤·¡£º£¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥º¥°¥º¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤«¤é¤³¤Ã¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¤ä¤á¤Ê¤¤¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÇ¸À¤·¤¿¡£
»Õ¾¢Êý¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÀèÇÚ¤È¡Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÌÓ·ê¤Ë¾¼ÏÂ¤Î½ãÅÙ100¡ó¤Î·Ý¿Í¤Î¥¨¥¥¹¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ï¤±¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤¹¤ó¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ö¤Ç°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¥É¥ó¤È¥ª¥Á¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Õ¾¢Êý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖµÁÍý¤È¿Í¾ð¤ä¤Í¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±¤¿²¸¤¬»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤â¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ë·Ý¿Í¤¬¤ä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î½çÎó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£¿¹ÏÆ¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»öÎÌ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤ë¤·¤ó¤è¡ª¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£