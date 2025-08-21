九州の西にある熱帯低気圧が、きょう午前9時に台風12号「レンレン」になりました。

現在、中心は鹿児島県の薩摩川内市の西南西約50キロの海上にあり、ゆっくりと東へ進んでいます。九州には風速15メートル以上の強風域がかかり、今夜（木）からあす（金）には九州に上陸するおそれがあります。

台風12号は、22日（金）午前9時には熱帯低気圧になる見込みですが、湿った空気の影響で、鹿児島県（奄美地方を除く）ではきょう（木）夕方～あす（金）夕方にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急速に高まるおそれがあります。

すでに、21日午後1時の時点で、鹿児島県には土砂災害警戒情報が出ていて、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となっています。

この台風は18日（月）に台風まで発達する予想が出ていました。しかし、その後、発達はしない予想に変わっていました。そこからまた一転、きょう（木）になって、再び台風まで発達する予想に変わったのです。

なぜ、台風になる見込みになったのか？原因のひとつは「海面水温」です。

27℃で台風は発生・発達するといわれますが、東シナ海などは29℃以上となっています。

海面水温が高いと、台風のエネルギーになる暖かく湿った空気が入り、熱帯低気圧は発達しやすくなります。そのため台風まで発達したとみられます。

多くの台風は、日本のはるか南で発生し、日本列島に近づくまで４～6日はかかりますが、今回の台風は”日本近海”で”いきなり”発生し、”上陸する”見込みです。

過去にこのような台風はあるのか？

2019年7月に発生した台風6号は、沖縄の那覇より緯度が高い北緯28.5度で発生し、わずか28時間で三重県に上陸しました。

1999年の台風16号は志布志湾で発生して、わずか数時間で上陸したといわれています。

近年は、地球温暖化の影響で、海水温が高いエリアが北上し、日本付近で台風が発生することもしばしばあります。10月までの台風シーズン中は、特に情報をこまめに入手するようにしてください。